寧波保時捷撞倒摩托車 駕駛下車不是救人 竟是換車牌

浙江寧波保時捷駕駛撞倒摩托車後，第一時間下車把黃色車牌摘下(左圖)，換上藍色車牌(右圖)。(視頻截圖)

浙江寧波一名保時捷超跑 駕駛近日火了，原來他在狹窄山路高速行駛，彎道超車撞倒摩托車，事故發生後保時捷司機第一時間不是關心傷者，竟是把車輛原本懸掛的黃色車牌換成藍色浙B車牌，引發網友熱議。

綜合瀟湘晨報、央廣網報導，車禍過程被後車的行車記錄儀完整拍下，視頻可看到保時捷彎道超車撞飛摩托車，司機下車時無視傷員，第一時間是趕忙換車牌，一整套動作行雲流水，網友懷疑該司機可能是慣犯。

寧波餘姚市公安局表示，肇事司機起初懸掛的是一塊黃色的裝飾牌，既是為耍酷，也是為防止電子警察拍攝，發生事故後不得不拿出實際的藍色浙B車牌，逃避未懸掛車牌的處罰。

河南 澤槿律師事務所主任付建表示，保時捷司機在彎道超車，造成他人受傷，屬危險駕駛；而在交通事故發生後換裝車牌，合理懷疑有偽造證據、逃避刑責目的，屬於可以加重量刑情節；而且事故發生第一時間沒有報警或打緊急救助電話，同樣可以加重量刑。