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不值得…中國30歲女遊客為撈回相機 葬身印尼87米海底

中國新聞組／杭州7日電
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女子為撿回相機潛入大海，不幸溺斃。（取材自都市快報）
女子為撿回相機潛入大海，不幸溺斃。（取材自都市快報）

30歲中國女遊客五一期間在印尼溺亡，遺體在87米深海底被找到。溺亡原因讓人痛心，她是為找回自己的相機而潛入大海。

都市快報引述印尼媒體報導，東加里曼丹警方當地時間3日表示，一名30歲的中國遊客在東加里曼丹卡卡班島潛水時失蹤，現已被發現溺亡。

據報導，遇難遊客名為張曉涵（Zhang Xiao Han，音譯，下同）。她在一次卡卡班島附近的休閒潛水旅行中，發現自己的GoPro落入海裡，為找回自己的相機而潛入大海。

當地搜救機構Basarnas Balikpapan在張曉涵失蹤後，馬上組織了搜救。該機構主管表示，張曉涵的遺體在水面以下87米深的地方被找到。

該機構主管稱：「我們已經將聯合搜救隊的所有潛水員都派了出去，盡管如此，由於深度太深，最開始對該遺體的打撈嘗試並沒有成功。」

隨後該聯合搜救隊進行了多次潛水打撈嘗試，最終將張曉涵的遺體成功打撈上岸。據該機構主管說，發現遺體的地方，是該地區最受歡迎的一條潛水線路。

張曉涵的遺體被搜救機構的快艇運到貝勞縣的一個港口，然後被送往當地醫院進行進一步的檢查和鑒定。

據警方表示，張曉涵的GoPro也被找到，並記錄了張曉涵生前與強大水下暗流搏鬥的最後一段視頻。不過目前警方還在聯繫遇難者家屬，在此之前不會公布這段視頻和其他更多細節。

對此，網友紛紛表示惋惜，「不就一個相機嘛，搭上一條命」、「在大自然面前，人類還是渺小的，所以敬畏生命敬畏自然吧，時刻關注自身安全」、「可惜了，東西比命重要嗎？東西來身外之物不小心掉了就算了，就當退財老話說的了，退財消災，只要人健康平安就好」、「實在可惜，生命面前要懂得取舍，沒有什麽會比生命更重要」。

30歲中國女遊客五一期間在印尼溺亡。（取材自都市快報）
30歲中國女遊客五一期間在印尼溺亡。（取材自都市快報）

東加 印尼 快艇

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