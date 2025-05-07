山東男醉駕撞公交站6死2傷 官方「沉默」2天後才通報

網傳事發現場。（視頻截圖）

近日網路熱傳山東省滕州市在「五一」黃金周期間發生一起嚴重交通事故，流出的視頻顯示，一輛私家車行駛途中突然加速衝撞公交站，近十人被撞倒在地，部分人沒有反應，引發民眾高度關注。但當地官方遲未發布正式通報，相關評論還不斷被刪除，前環球時報總編輯胡錫進也兩度發文向當地政府喊話。地方當局「沉默」兩天後，6日向官媒證實事件導致6死2傷，司機因醉酒駕駛肇事已被刑事拘留。

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綜合央視新聞、明報等媒體報導，根據山東省滕州市公安局通報，當地4日下午發生一起交通事故。29歲的蔡姓犯罪嫌疑人當天午餐飲酒後，下午駕車接朋友一起外出購物，4時5分在善國南路自北向南超速行駛，從右側強行超車時發生事故，造成兩人當場死亡、四人經搶救無效死亡、兩人受傷。肇事的蔡姓司機被當場控制，公安機關對其抽血檢驗，血液中酒精含量為129.7mg/100ml，排除毒駕，目前已被刑拘。

事故發生後，中國媒體幾乎沒有報導，只在社交平台有討論熱度，當時就有網友說：「我就是滕州的，幾天前就發生的事情了，我們班級群裡都傳了好幾天，怎麼現在才上熱搜？」還有人說：「一天過去了，公交站都修好了，卻連一個正式的通告都沒有。」

財新網報導，滕州市交通運輸局官方微信 公眾號5日發文稱，已召開全市交通運輸系統安全生產防範工作會議。會議提到要全面築牢安全防線等，還表示要著力提升應急處置能力等。但這篇文章已被刪除。

中央社報導，胡錫進5日和6日兩度在社群媒體微博 上發文，向山東滕州喊話，希望他們盡快作出通報，向社會公布傷者和肇事者的基本情況，並稱事故傷亡人數和肇事者情況「都不屬於國家機密」，當地警方應當及時公布。在央視報導此事後，胡錫進的微博上已刪除上述兩則發文。