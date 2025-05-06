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網紅指胖東來賣玉石獲百倍暴利 市監局核查結果出來了

中國新聞組／綜合報導
許昌市監部門對胖東來展開檢查，結果顯示胖東來玉石銷售平均毛利率不超過20%。(取材自觀察者網)
許昌市監部門對胖東來展開檢查，結果顯示胖東來玉石銷售平均毛利率不超過20%。(取材自觀察者網)

「最良心超市」胖東來要關了？近來胖東來遭網紅「柴懟懟」指控玉石交易獲百倍暴利，胖東來怒告網紅商業詆毀、侵犯名譽權，創始人于東來更氣到放話，稱如果不讓隨意汙衊他人的行為得到應有處罰，將主動關閉或永遠離開胖東來，隨後將個人抖音帳號設為私密。

事件發酵後，許昌許昌市場監管部門對胖東來展開日常檢查，稱玉石平均毛利率不超過20%，但媒體發現，胖東來6日官網顯示「已關閉」，工作人員稱是後台正在維護升級，暫不對外開放。

綜合大象新聞、大河報等媒體報導，胖東來與網紅「柴懟懟」的衝突主要圍繞在玉石交易，玉石賽道博主柴懟懟4月5日發布視頻，稱胖東來以低成本玉石牟取暴利，將成本僅幾百塊錢的玉石賣到幾千甚至幾萬元。胖東來針對指控，發布營業數據自清，卻無法平息輿論。

4月30日，胖東來公布受理案件通知書，表示關於起訴「柴懟懟商業詆毀、侵犯名譽權」一案，已於4月25日在許昌市中級人民法院立案，追責金額不低於500萬（人民幣，下同，約69.8萬美元）。5月2日到3日，于東來在社交平台連發五條消息反擊，更表示如果不讓柴懟懟這種隨意汙蔑傷害他人的行為受到應有的處罰，「我會主動關閉或永遠離開胖東來這個企業」，「于東來與網紅互懟怒稱要退圈」的相關話題也衝上熱搜。

據了解，柴懟懟在短視頻平台擁有20多萬粉絲，第三方平台數據顯示，近90天內柴懟懟直播帶貨銷售額為50萬元至75萬元之間，場均銷售額在5萬元至7.5萬元左右。目前，柴懟懟的抖音帳號已被禁止關注，也被禁止發布作品。

針對胖東來銷售玉石賺取暴利的傳言，官方也出手核實。許昌市市場監督管理局對時代廣場銷售和田玉的胖東來唯初珠寶有限公司開展了日常檢查，經檢查，許昌市胖東來唯初珠寶有限公司今年前四月共銷售和田玉商品4177件，銷售金額2959.2175萬元，平均毛利率不超過20%。

官方數據等同還了胖東來清白，網友表示「政府部門早就該大張旗鼓的保護有良心的合法企業」、「看了得去許昌買珠寶啦」，認為應該嚴懲造謠者。還有人懷疑「結合最近的胖都來開業，又有網紅宣傳，監管單位檢查，看來有勢力要對付胖東來。

胖東來樹大招風，網紅造謠其玉石交易獲百倍暴利。(取材自新黃河)
胖東來樹大招風，網紅造謠其玉石交易獲百倍暴利。(取材自新黃河)

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