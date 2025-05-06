我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財長貝森特：美中談判未來幾周有望取得「重大進展」

川普擬課100%電影關稅 BBC曝全球衝擊

「男性確診子宮肌瘤」 山東護士論文被酸醫界驚天突破

中國新聞組／北京6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國醫學界近期負面新聞頻傳，這次出事的是已有135年歷史的山東大學齊魯醫院。（取材自微博）
中國醫學界近期負面新聞頻傳，這次出事的是已有135年歷史的山東大學齊魯醫院。（取材自微博）

中國醫學界近期負面新聞頻傳，近日網上流傳一篇論文，內容竟提及男性確診子宮肌瘤還做了手術，網友痛批「離譜」，事件成網路笑柄。該篇論文是齊魯大學霍某靜所發表，任職單位為山東大學齊魯醫院婦科。院方核查後，確認存在學術不端問題，將霍女記過、降級。有網友爆料，他在知網檢索後發現，這類內容荒誕的問題論文至少有30多篇。

綜合極目新聞、觀察者網等媒體報導，男性確診子宮肌瘤的問題論文題為「針對性護理介入在子宮肌瘤圍手術期的情緒與生活品質臨床應用效果」，發表在「實用婦科內分泌雜誌（電子版）」，研究樣本選取山東大學齊魯醫院2015年4月至2016年4月手術治療的子宮肌瘤患者80例。其中，對照組患者中，男27例，女13例；觀察組患者中，男有28例，女12例。論文中提到，選取的樣本為所有患者，經臨床症狀及婦科檢查確診為子宮肌瘤，所有患者簽署知情同意書。

但男性沒有子宮，怎麼會得子宮肌瘤？網友評論，「這莫非是醫學界的驚天大突破？」、「這篇論文本身就是行為藝術？」、「這研究重新定義了男性」、「這篇論文是怎麼透過審核發表的？」還有網友質疑，這位護理師也是「4+4」出身的嗎？

透過中國國家衛健委護士職業註冊資訊系統查詢結果顯示，霍某靜已取得由山東省衛健委員會頒發的護士執業註冊，所在醫療機構是山東大學齊魯醫院。齊魯醫院事後發布聲明，稱第一時間展開調查，確認網傳論文存在學術不端問題，依規依紀給予霍某靜記過處分、降級處理，取消其五年內各類晉級晉升等資格，並強調對學術不端行為「零容忍」。

山東大學齊魯醫院一名護士發表的論文竟出現，男性也會得子宮肌瘤，而且還完成手術，讓...
山東大學齊魯醫院一名護士發表的論文竟出現，男性也會得子宮肌瘤，而且還完成手術，讓網友都驚呆了。（取材自極目新聞）

但類似的問題論文不只一例，有網友向現代快報爆料，在知網檢索後可發現有30餘篇醫學論文內容荒誕、涉嫌學術造假，比如，在子宮肌瘤、卵巢囊腫、羊水栓塞等女性病相關論文中，居然出現了大量男性患者。澎湃新聞也找到兩篇涉婦科論文中出現男性病例，且均發表於「中國醫藥指南」期刊。

其中一篇「護理干預在羊水栓塞高危產婦預防中的意義分析」文章中，實驗組出現34例男性患者。在撫順市中心醫院擔任護士的作者王忠紅表示，該文章出現男性病例是由於失誤導致的，「他們打錯了，應該是女，打成了男，他們後來出版後給我寄過來我也沒核實。」

齊魯醫院經核查後，確認涉事論文存在學術不端問題。（取材自觀察者網）
齊魯醫院經核查後，確認涉事論文存在學術不端問題。（取材自觀察者網）

上一則

哭得太美？ 19歲女自拍照被盗 竟成「高潮針」廣告圖

下一則

離岸人民幣升破7.2 半年來首見 背後藏著投資人押注

延伸閱讀

男性得子宮肌瘤？中國一護士論文涉造假被降職

男性得子宮肌瘤？中國一護士論文涉造假被降職
驚呆了…中國醫學論文竟出現「男性確診子宮肌瘤」

驚呆了…中國醫學論文竟出現「男性確診子宮肌瘤」
北京醫師出軌引爆制度爭議 哥大巴納德經濟系情婦如何「速成醫師」？

北京醫師出軌引爆制度爭議 哥大巴納德經濟系情婦如何「速成醫師」？
大紐約區華人教育基金會 免費教學子如何申請大學

大紐約區華人教育基金會 免費教學子如何申請大學

熱門新聞

山東航空航班示意圖。(新華社)

大連→貴陽飛了15小時「經6機場3次備降」 山東航空不賠

2025-05-01 21:01
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
甘肅一名回族新娘被網友稱美得像AI。（視頻截圖）

甘肅新娘長太美 被質疑AI換臉 新郎挺：她從小天生麗質

2025-04-29 08:00
男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
美國市場上絕大多數煙花均從中國進口，若少了「中國製造」，美國民眾的節日慶典恐將黯然失色。圖為2023年美國紐約帝國大廈上空煙花綻放，慶祝美國獨立日。（新華社資料照片）

從烤麵包機到放煙火 紐時1張圖：美國人沒中國製造可能嗎？

2025-04-28 20:41
原配在舉報信中爆料，曾有人看到肖姓醫師和醫院人事處女員工一同進出醫院附近的酒店。 (取材自鳳凰網)

外科醫爆出軌多名醫護 讓護士長2次流產 中日友好醫院解聘

2025-04-28 07:30

超人氣

更多 >
「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產

「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產
川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」

川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」
川普：與中國建立關係 是前總統尼克森「最糟舉措」

川普：與中國建立關係 是前總統尼克森「最糟舉措」
巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產

巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產
退休族紛重返職場5原因 薪水不是唯一答案

退休族紛重返職場5原因 薪水不是唯一答案