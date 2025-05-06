「男性確診子宮肌瘤」 山東護士論文被酸醫界驚天突破

中國醫學界近期負面新聞頻傳，這次出事的是已有135年歷史的山東大學齊魯醫院。（取材自微博）

中國醫學界近期負面新聞頻傳，近日網上流傳一篇論文，內容竟提及男性確診子宮肌瘤還做了手術，網友痛批「離譜」，事件成網路笑柄。該篇論文是齊魯大學霍某靜所發表，任職單位為山東大學齊魯醫院婦科。院方核查後，確認存在學術不端問題，將霍女記過、降級。有網友爆料，他在知網檢索後發現，這類內容荒誕的問題論文至少有30多篇。

綜合極目新聞、觀察者網等媒體報導，男性確診子宮肌瘤的問題論文題為「針對性護理介入在子宮肌瘤圍手術期的情緒與生活品質臨床應用效果」，發表在「實用婦科內分泌雜誌（電子版）」，研究樣本選取山東大學齊魯醫院2015年4月至2016年4月手術治療的子宮肌瘤患者80例。其中，對照組患者中，男27例，女13例；觀察組患者中，男有28例，女12例。論文中提到，選取的樣本為所有患者，經臨床症狀及婦科檢查確診為子宮肌瘤，所有患者簽署知情同意書。

但男性沒有子宮，怎麼會得子宮肌瘤？網友評論，「這莫非是醫學界的驚天大突破？」、「這篇論文本身就是行為藝術？」、「這研究重新定義了男性」、「這篇論文是怎麼透過審核發表的？」還有網友質疑，這位護理師也是「4+4」出身的嗎？

透過中國國家衛健委護士職業註冊資訊系統查詢結果顯示，霍某靜已取得由山東省衛健委員會頒發的護士執業註冊，所在醫療機構是山東大學齊魯醫院。齊魯醫院事後發布聲明，稱第一時間展開調查，確認網傳論文存在學術不端問題，依規依紀給予霍某靜記過處分、降級處理，取消其五年內各類晉級晉升等資格，並強調對學術不端行為「零容忍」。

山東大學齊魯醫院一名護士發表的論文竟出現，男性也會得子宮肌瘤，而且還完成手術，讓網友都驚呆了。（取材自極目新聞）

但類似的問題論文不只一例，有網友向現代快報爆料，在知網檢索後可發現有30餘篇醫學論文內容荒誕、涉嫌學術造假，比如，在子宮肌瘤、卵巢囊腫、羊水栓塞等女性病相關論文中，居然出現了大量男性患者。澎湃新聞也找到兩篇涉婦科論文中出現男性病例，且均發表於「中國醫藥指南」期刊。