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湘潭男點奶茶備註「自殺前喝」 店員：多給1勺凍凍 別死

中國新聞組／綜合報導
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奶茶店店員與男子的溝通聊天截圖。（取材自現代快報）
奶茶店店員與男子的溝通聊天截圖。（取材自現代快報）

湖南湘潭一家奶茶店日前收到了一個特殊備註的外賣訂單。訂單上標示著「自殺臨死喝」，這條備註頓時讓店員、老闆和外賣小哥忙碌起來。在他們的協助下，最終民警在湘江河邊發現了輕生男子，成功挽救了一條生命。

據現代快報報導，奶茶店員當天看到訊息後，立刻在平台上聯繫顧客。看到對方發來絕望想要輕生的文字，店員回，「給你多放一勺凍凍，不要死」，同時趕緊聯繫了奶茶店老闆。老闆也立即趕往店裡，打了幾次電話給顧客都被掛斷，不得已只能繼續在線上溝通。

過程中，老闆發現對方是願意溝通的。不過當對方發來的照片顯示離湘江水面愈來愈近的時候，老闆才立刻報警，他說「訂單的送餐地址是在二大橋附近，因為他一直在走動，所以外賣小哥去的時候也沒找到他。」老闆表示他當天從上午9時一直到11時多，一直在勸解這名男子。

輕生男子被救上岸。（取材自現代快報）
輕生男子被救上岸。（取材自現代快報）

接到報警後，當地天易派出所立即通報水上治安大隊，同時指令濱江快警站迅速出警。最終，民警在湘江河邊城投制水處發現並救起這名輕生男子。

據了解，輕生男子是邵陽人，今年25歲，因為各種壓力想在湘潭二大橋跳橋輕生。當日他在外賣上點了一杯奶茶，留下了想要輕生的備註。男子獲救後情緒逐漸恢復平靜，打消了輕生念頭，並認識到自己行為的錯誤，最終民警聯繫了男子的老闆將其接回。

事件在網上傳開後，網友紛紛留言讚許飲料店的作法，有人認為會標註在點單上「就是需要有人拉他一把，這是在求救」，認為老闆、員工和外賣小哥「見義勇為，救人一命，功德無量，為社會樹立了正能量的一面」，也有人幽默留言「救活駱駝的最後一勺凍凍，誰懂這句話真的有救贖感」。

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