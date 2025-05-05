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致命4分鐘…湖北女大生輸液「頭孢」過敏 自行拔針仍亡

中國新聞組／綜合報導
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宜昌女大生因輸液過敏死亡，引發民眾對用藥安全的討論。圖為輸液示意圖。(中新社)
宜昌女大生因輸液過敏死亡，引發民眾對用藥安全的討論。圖為輸液示意圖。(中新社)

中國湖北近日發生一件輸液過敏致死事件，一名19歲大一女生陶蘭因腹痛前往宜昌市中心人民醫院西陵院區就診，被診斷為腸胃炎，接受頭孢菌素類抗生素輸液後約4分鐘引發過敏，身邊卻沒有醫護人員，只能拔針自救，但最終昏迷搶救無效離世。家屬質疑，頭孢可能過敏，為何醫院不做皮膚測試？醫院表示，與家屬調解是出於人道主義，「不是認為我們存在過錯。」

據新民晚報引述大河報報導，4月15日深夜，陶蘭因確診腸胃炎被安排在輸液室走廊上輸液，4分鐘後突然感到呼吸急促及強烈不適，但身邊沒有醫護人員，盡管她立即拔針，仍在輸液椅旁昏迷。後來一名男子經過發現異常，醫護人員趕來進行急救，但陶蘭最終仍因過敏性休克、多臟器功能衰竭，於4月20日搶救無效離世。

陶蘭父親陶先生指控，陪同女兒就醫的同學說，陶蘭曾詢問醫生，使用頭孢是否需要皮試，醫生回覆不需要。而在輸液過程中也沒有醫護人員在旁觀察，此時陪同陶蘭來看病的同學去繳費、取單據，剛好都不在身邊。

陶先生認為是醫院的疏忽導致這場事故，因此，他希望醫院除了補償外還應該道歉。但雙方在多次協商過程中，醫院始終不同意道歉。該醫院醫患關系科工作人員表示，「醫院是出於人道主義與患者家屬調解，而不是認為我們存在過錯。」

19歲女大學生陶蘭因輸液過敏死亡。（取材自大河報）
19歲女大學生陶蘭因輸液過敏死亡。（取材自大河報）

陶先生說，家屬和醫院一直在協商，現在補償金額已經談妥。不過，雖然醫院願意支付補償款，但始終不承認自己有過錯。家屬表示，他們想要的不只是補償，更希望醫院能誠懇道歉，給孩子一個交代。

公開資料顯示，頭孢菌素是臨床醫學上普遍使用的一種抗生素藥物，和臨床常用的青黴素一樣，同屬β內醯胺類抗生素。這類抗生素殺菌活性強、毒性低、適應症廣、臨床療效好，但缺點是，可能引發過敏反應。

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