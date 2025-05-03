上海時尚女用餐 將擦鼻涕紙塞餐館調味罐 網批惡心沒素質

女子餐後將擦鼻涕紙扔進調料罐。（視頻截圖）

一段女子在上海閔行區一家餛飩店內用餐後，疑將擦嘴紙扔進調料罐裡的視頻，近日在網上引發關注，當地民警表示，此事已移交分局處理。

綜合媒體報導，疑似店家發布店內監控視頻吐槽，「大家看看這種女人，長得漂亮心靈太髒，吃完飯將擦鼻涕紙扔進碗裡，又扔進辣椒油裡，然後還拿起勺子用力壓了壓辣椒油，隨後裝作若無其事地離去。」

監控視頻顯示，當天這名打扮時尚的女子走進店內用餐，點了一碗小餛飩，坐在餐桌前邊吃邊刷手機，起初並沒有什麽問題。但在她吃完後掃碼付帳，先是用抽紙擦了嘴和鼻涕，隨手將紙扔進吃剩的碗裡。隨後又當著店員的面，再次用抽紙擤鼻涕，扔進調味罐裡，並四次抽紙放進裡面，還用湯勺壓實後起身背包離開。

此事引發網友關注，「實在太沒公德心，惡心又不衛生，防得住蟑螂，防不住素質滑坡。」

涉事女子。（視頻截圖）

有多位網友搜索該女子抖音 帳號，稱其去年因為罵人也上過熱搜。網友曝其抖音帳號顯示，該女子是上海人，今年31歲，有2.4萬粉絲，其在抖音上自稱「單身貴族，上海股票女玩家」。

此前，事發地社區民警回應稱，涉事店家已來派出所說明了情況。餛飩店相關人員說，他們在警方的安排下和該女子進行調解，調解辦法就是雙方互相道歉。「女子為她的行為道歉，我們因為在網上發了她未打碼的視頻，向她道歉。」雙方先是互相口頭道歉了，然而她簽署道歉書後，該女子卻言而無信，「她不簽署屬於她的那份道歉書，我覺得這很不公平。」