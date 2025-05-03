山東男西班牙遭竊 「裸絞鎖喉」擒賊 圍觀民眾鼓掌

小田用裸絞鎖喉制伏小偷。（取材自上游新聞）

一名山東小伙小田近日在西班牙巴塞隆納工作時，在街頭遇到一名竊賊偷走了包含相機在內的工作裝備，他立即追上去，當場裸絞鎖喉把小偷制伏在地，當地警察據報後來到現場帶走小偷，並對小田的行為現場點讚，圍觀民眾也對他鼓掌。小田表示，自己是學自由搏擊的，沒讓小偷受傷，「中國人出門不惹事，出事不怕事」。

小田和他在西班牙巴塞隆納裸絞鎖喉制伏小偷的現場圖片。（取材自北京青年報）

北京青年報報導，小田稱，他在當地一家公司工作，事發當天正在拍攝。當時攝影師和助理去買水，留下他看東西，有人突然拍了他右邊的肩膀，問：「這是不是你的手機？」他一看還真是同事的手機，便伸手去拿，但對方一直不給，發覺不對勁後，他趕緊轉身往左邊一看，發現左邊的裝備被一個騎電動車 的男子拿走了，於是趕快跑過去抓住對方，用裸絞鎖喉把他制伏在地。

「他一直在用力想要掙脫。我就告訴他說放鬆，你用力的話我就會用力」，此時，小偷的同夥也圍了過來，好在攝影師和助理及時趕到，幫小田把相機搶了回來。才知拿手機的同夥是要轉移他們注意力的，還好小田反應迅速。當時有圍觀的人報了警，幾分鐘之後，小偷就被警察帶走了，引在場眾人紛紛鼓掌。

上游新聞報導，此前也曾有多位明星在網絡發聲，稱自己在歐洲被偷。

4月24日，演員孫堅發布自己在巴塞隆納被偷全程監控，此前他曾發文稱，他在西班牙巴塞羅那出門工作時遇到了小偷，自己的包丟了，護照、手機、耳機、錢包、卡包，全沒了。早在2015年，劉濤 在丹麥酒店遭遇盜竊，保險箱內首飾被盜，經網絡求助破案。2023年，吳千語丈夫施伯雄在義大利 被竊背包，靠Airtag追蹤至垃圾桶找回證件。

2024年，黃奕在巴黎看秀時高定鞋被盜。同年，陳赫在歐洲旅行期間遭遇兩次盜竊。2025年2月26日，郭富城妻子方媛在社交平台發布稱自己在米蘭機場遭遇搶劫，手提包內證件銀行卡相機等財物丟失。