瀋陽職校運動會後集體退60件裙 店主維權被懟腦子有問題

女店主收到學生退回的衣服上還黏著草渣。（視頻截圖）

山東菏澤一名電商 平台店鋪女店主近日發文稱，瀋陽一職業技術學校60多個學生4月底集體網購裙子，參加完運動會後卻集體以「品質問題」為名退貨退款，學生退回的衣服上甚至有髒污和雜草，讓她無法二次售賣，而大量集體退貨也導致她的網店被封，損失約8000元（人民幣，下同）。事件曝光引發輿論撻伐該校， 要求嚴懲帶頭教學生退貨的老師。

綜合紅星新聞、網易報導，近日網上一則「學生開運功會網購裙子穿過後集體退款，導致店鋪鏈接被封3個月」事件，引發熱議。

據了解，這名女店主是有兩個孩子的寶媽，帶孩子之餘開了網店。4月下旬，店裡接到60多件裙子大單，店主按時發貨，沒想到這批衣服又全都被退了回來，退貨理由是「因衣服質量問題退貨」。女店主按收貨信息調查發現，是瀋陽某職業學校開運動會個別班級訂的統一服裝，運動會26日上午開完了，衣服26日下午就全部被退回，擺明了是故意為之。

更令女店主氣憤的是，退回來的衣服雖然吊牌沒有摘，卻都已經髒汙，有的裙子上還有草，無法二次銷售，女店主不僅損失8000元，商鋪鏈接還被平台封了3個月，一家人的生計都成問題。

由於學生說衣服是老師強制讓買的，也是老師讓退的。女店主找到學校官方帳號下維權，卻被招生的老師怒懟「你腦子有問題」；聯絡學校卻一直被掛斷電話。 最終找到活動的老師，但對方說不可能讓學生賠付。

對於這起事件，有媒體詢問一名該校未具名的工作人員回應稱，「太不講究了，真的，這是屬於詐騙了，報警一下吧」；但該校目前尚未公開正式回應。

大批網友不滿涉事學校和老師做法，紛紛留言譴責：「為人師表就是這種素質，怎麼能教出來好學生」，「哪個老師出的餿主意讓學生退演出服，學校有責任追究這個老師的責任」，「老師看似是為家長省錢，但把做人的底線全都展示給學生看了」。也有人批評學校「現在搞個活動就要衣服，衣服貴質量又差，真是浪費錢」才是禍首。

也有網友認為，電商平台原本規定是7天內可以更換，不用苛責；有網友則搬出消費者權益保護法，7天無理由退貨僅適用於未使用且不影響二次銷售的商品，故意調換商品或隱瞞使用痕跡可能構成刑法詐騙罪，還需承擔賠償責任。