我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「假孕肚+活龍蝦」走私晶片到中國？NVIDIA駁荒誕

黃仁勳10年來首次調薪 NVIDIA曝光驚人總年薪

2女網購肉毒桿菌相互注射險死 網諷中國好閨密

中國新聞組／北京2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
肉毒素重度中毒患者在ICU正接受插管治療。（取材自紫牛新聞）
肉毒素重度中毒患者在ICU正接受插管治療。（取材自紫牛新聞）

江蘇省淮安市一對閨密愛美，卻不依循合法管道，反而私下從網路購買不明來源的肉毒毒素（肉毒素），姐妹倆還相互注射，沒想到幾乎打出人命，兩人都被送進了醫院ICU（重症監護室）插管，情況危急。經通報全國，最終在蘭州一研究所找到了「解藥」，專程空運才救回她們，代價是日後可能會留下後遺症，且需付治療費用每人至少2萬元（人民幣，下同）。

據紫牛新聞報導，4月29日，這對閨密在淮安一院急診重症監護室接受治療，該院急診科副主任醫師羅曼表示，還有另一名女患者也和這對閨密一樣是注射肉毒素後出現惡心、乏力、視力模糊、吞嚥困難、言語不清等症狀，這對閨密已經插管，另一名中毒患者也顯得有氣無力。

淮安一院急診科副主任醫師孫青松表示，注射美容肉毒素必須由擁有美容主診醫師資質的醫師操作，否則注射劑量會超量，甚至會注射到血管裡，都會導致肉毒素中毒，況且這三位中毒患者所注射的肉毒素有的是網購，有的是在美容機構，肉毒素來源渠道也不明。

中毒已導致三名患者呼吸肌不同程度受損，為搶救她們的生命，必須用上針對肉毒素中毒的「解藥」——肉毒抗毒素。羅曼表示，但該藥屬於中央儲備藥品，須逐級申請調撥使用，醫院應急辦在第一時間逐級匯報，最終從蘭州一研究所找到該「解藥」，並在24小時內先後空運70支到淮安一院，經搶救、治療，目前這3名中毒患者病情已趨於平穩。

據報導，這些「解藥」不在醫保範圍。目前來看，三名患者治療費用每人至少在2萬元左右。 

孫青松說，有些醫美機構或代購為掙錢置服務對象生命不顧，只誇大宣傳注射肉毒素所謂療效，而不告知會帶來的嚴重後果：重症中毒患者若未及時救治，可能在24小時內因呼吸衰竭死亡。 嚴重中毒病例中即使經過積極治療也可能留下一些長期後遺症，如肌肉萎縮、神經功能障礙等，可能會持續影響患者的生活，需要長期進行康復療養和護理。

肉毒素在醫學和美容領域有廣泛應用，是一種由肉毒桿菌產生的神經毒素，淮安一院醫療美容科副主任醫師萬能表示，傳統認知中，肉毒素中毒多由食用變質食品引發，但近年臨床發現，過量注射 、操作不當等非正規注射已成為重要誘因。肉毒中毒症狀隱匿而兇險，需及時識別，一旦出現中毒症狀務必立即就醫，並保留可疑食物或藥品樣本供檢測。

網民們對這對閨密愛美卻不循合法管道進行醫美，紛紛留言評論：「難怪她們會成為閨密」，「中國好閨密」，「愛美也要長腦子」，「好勇敢的寶寶啊」，「這閨密的彼此信任程度都超越了生死了」，「咎由自取」。

醫保

上一則

蹭五一高速免費 黑龍江女提前半月出發 自駕3000公里奔新疆

下一則

幫鄰居抬棺猝死 家屬獲賠11萬 網怒：自願送葬請簽生死狀

延伸閱讀

電商漲價、轉運停擺 關稅衝擊華人網購

電商漲價、轉運停擺 關稅衝擊華人網購
閨密的掏心話（全文完）

閨密的掏心話（全文完）
婦女網購美容針 賣家到府注射後「肉毒桿菌中毒」插管

婦女網購美容針 賣家到府注射後「肉毒桿菌中毒」插管
閨密的掏心話（五）

閨密的掏心話（五）

熱門新聞

足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
謝先生在離世前收拾了幾個大行李箱，其中最大的黑色行李箱留給岳母，裡面都是妻子的衣服、梳子、照片等遺物。（取材自南方都市報）

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

2025-04-26 07:30
一則展示中國國產大型集裝箱船的短視頻引發網路熱議。（封面新聞／張朝偉提供）

造價14億人民幣「巨船」火了 網：中國船舶太牛

2025-04-26 21:00
原配在舉報信中爆料，曾有人看到肖姓醫師和醫院人事處女員工一同進出醫院附近的酒店。 (取材自鳳凰網)

外科醫爆出軌多名醫護 讓護士長2次流產 中日友好醫院解聘

2025-04-28 07:30
甘肅一名回族新娘被網友稱美得像AI。（視頻截圖）

甘肅新娘長太美 被質疑AI換臉 新郎挺：她從小天生麗質

2025-04-29 08:00
正在舉行的第137屆中國進出口商品交易會第2期（廣交會）上，多名中國出口商不約而同提到，美國零售巨頭商沃爾瑪已經通知中國供應商，恢復發送因月初關稅戰開打而暫時停運的貨物，關稅由美方買家承擔。（歐新社）

中國出口商：沃爾瑪通知恢復發貨 關稅由美方買家承擔

2025-04-26 12:49

超人氣

更多 >
有高血壓問題？醫生：這5類保健食品不要吃

有高血壓問題？醫生：這5類保健食品不要吃
只要發芽就不能吃？8個你以為正確其實錯誤的馬鈴薯觀念

只要發芽就不能吃？8個你以為正確其實錯誤的馬鈴薯觀念
澳美客牛排館 為何能供應價廉味美牛排？

澳美客牛排館 為何能供應價廉味美牛排？
南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷

南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷
紐約州預算減稅計畫通過 家庭報稅最多返款5000元

紐約州預算減稅計畫通過 家庭報稅最多返款5000元