2女網購肉毒桿菌相互注射險死 網諷中國好閨密

肉毒素重度中毒患者在ICU正接受插管治療。（取材自紫牛新聞）

江蘇省淮安市一對閨密愛美，卻不依循合法管道，反而私下從網路購買不明來源的肉毒毒素（肉毒素），姐妹倆還相互注射，沒想到幾乎打出人命，兩人都被送進了醫院ICU（重症監護室）插管，情況危急。經通報全國，最終在蘭州一研究所找到了「解藥」，專程空運才救回她們，代價是日後可能會留下後遺症，且需付治療費用每人至少2萬元（人民幣，下同）。

據紫牛新聞報導，4月29日，這對閨密在淮安一院急診重症監護室接受治療，該院急診科副主任醫師羅曼表示，還有另一名女患者也和這對閨密一樣是注射肉毒素後出現惡心、乏力、視力模糊、吞嚥困難、言語不清等症狀，這對閨密已經插管，另一名中毒患者也顯得有氣無力。

淮安一院急診科副主任醫師孫青松表示，注射美容肉毒素必須由擁有美容主診醫師資質的醫師操作，否則注射劑量會超量，甚至會注射到血管裡，都會導致肉毒素中毒，況且這三位中毒患者所注射的肉毒素有的是網購，有的是在美容機構，肉毒素來源渠道也不明。

中毒已導致三名患者呼吸肌不同程度受損，為搶救她們的生命，必須用上針對肉毒素中毒的「解藥」——肉毒抗毒素。羅曼表示，但該藥屬於中央儲備藥品，須逐級申請調撥使用，醫院應急辦在第一時間逐級匯報，最終從蘭州一研究所找到該「解藥」，並在24小時內先後空運70支到淮安一院，經搶救、治療，目前這3名中毒患者病情已趨於平穩。

據報導，這些「解藥」不在醫保 範圍。目前來看，三名患者治療費用每人至少在2萬元左右。

孫青松說，有些醫美機構或代購為掙錢置服務對象生命不顧，只誇大宣傳注射肉毒素所謂療效，而不告知會帶來的嚴重後果：重症中毒患者若未及時救治，可能在24小時內因呼吸衰竭死亡。 嚴重中毒病例中即使經過積極治療也可能留下一些長期後遺症，如肌肉萎縮、神經功能障礙等，可能會持續影響患者的生活，需要長期進行康復療養和護理。

肉毒素在醫學和美容領域有廣泛應用，是一種由肉毒桿菌產生的神經毒素，淮安一院醫療美容科副主任醫師萬能表示，傳統認知中，肉毒素中毒多由食用變質食品引發，但近年臨床發現，過量注射 、操作不當等非正規注射已成為重要誘因。肉毒中毒症狀隱匿而兇險，需及時識別，一旦出現中毒症狀務必立即就醫，並保留可疑食物或藥品樣本供檢測。

網民們對這對閨密愛美卻不循合法管道進行醫美，紛紛留言評論：「難怪她們會成為閨密」，「中國好閨密」，「愛美也要長腦子」，「好勇敢的寶寶啊」，「這閨密的彼此信任程度都超越了生死了」，「咎由自取」。