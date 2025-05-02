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「越野刷鍋」出事了 山西網紅汽車極限運動撞死人 多地叫停

中國新聞組／北京2日電
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「聚寶盆」汽車炫鍋場內一人被撞。(取材自揚子晚報)
「聚寶盆」汽車炫鍋場內一人被撞。(取材自揚子晚報)

近年興起的「越野刷鍋」極限運動出事了。一輛汽車在剛開業的山西臨汾蒲縣「蒲山·聚寶盆」網紅汽車炫鍋場進行漂移時衝出場邊，撞死一名正在坑邊的工作人員，目前該汽車炫鍋場已暫停運營，當地已成立聯合調查組調查中。據了解，有多地汽車炫鍋場因存在安全隱患已陸續停擺或停辦活動。媒體籲加強相關活動的監管力度，避免類似悲劇再發生。

揚子晚報報導，近日，有多位網友發布視頻稱，「蒲山·聚寶盆」汽車炫鍋場發生事故。據視頻顯示，一輛黑色汽車正於場地內高速繞圈漂移，從坑底倒車向上行駛，隨後突然衝向場地邊緣。此時兩名工作人員正在坑邊往坑中加水，其中一人躲避不及被撞身亡。蒲縣應急管理局工作人員證實，事發4月24日，當地已經成立聯合調查組。

「越野刷鍋」，又稱「炫鍋」「涮鍋」，指車輛在泥坑或沙坑中沿邊緣繞圈行駛，以測試車輛性能和駕駛技術。涉事場地「蒲山·聚寶盆」位於一座形狀酷似元寶的山體腳下，寓意元寶山下的聚寶盆，直徑達30米，深度約5米，斜坡坡度約35度。

「聚寶盆」因其獨特的地形設計成為網紅打卡點。多輛越野車、卡車「聚寶盆」坑內高速行駛、陡坡衝坡，吸引了大量觀眾和網友到現場直播，有時在線觀看人數可達數十萬人。場內工作人員還會在坑內添加大量泥水和洗潔精，增加地面濕滑程度，提升挑戰難度，但安全防護措施卻較為簡陋。

有網友指出，在「炫鍋場」發生這樣的意外，有可能保險公司不會理賠。江蘇同大律師事務所李小亮律師認為，即使車輛是在「炫鍋場」發生事故，保險公司依法一般仍應賠償交強險，除非道路交通事故的損失是由受害人故意造成的。至於商業第三者責任險賠償，車輛漂移可能被認定為「競賽或測試期間」，可能符合免責情形。但如果場地未設置安全防護等，經營者需承擔相應責任。

最早開展「炫鍋場」項目的「湖北第一鍋」爆火出圈，也使得「炫鍋」成了網紅極限挑戰運動，各種現場直播不斷刷屏。不過，「湖北第一鍋」3月底被叫停，當地官方曾稱「安全隱患很明顯，需要整改。」

看到「湖北第一鍋」成功，其他一些地方開始效仿，於是出現了「華中第一鍋」、「魯西南第一鍋」等。或是受到「聚寶盆」汽車炫鍋場事故影響，一些地方的「炫鍋」活動被暫時叫停。

一輛卡車在「聚寶盆」進行「刷鍋」挑戰。(取材自揚子晚報)
一輛卡車在「聚寶盆」進行「刷鍋」挑戰。(取材自揚子晚報)

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