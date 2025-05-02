京醫桃色醜聞掀弊 國健委出手了 啟動最高層級調查

中日友好醫院胸外科副主任醫生肖飛婚內出軌事件連日發酵，更從一場桃色風波演變成針對醫療體系弊端、特權問題的輿論風暴。國家衛健委1日決定啟動最高層級醫政調查，對肖飛、其出軌對象董襲瑩及有關機構（中日友好醫院、董女速成博士的協和醫學院）等進行認真調查核查，依法依紀嚴肅處理。

綜合明報等媒體報導，肖飛出軌事件在社交平台上熱搜「高燒」不退，情人之一的女醫生董襲瑩的「塑成醫生之路」更成為關注焦點，引發各界對協和醫學院「4+4」培養模式的疑慮。在輿論風暴下，國健委宣布成立調查組，將聯合有關方面進行認真調查核查，對發現的違法違規問題依法依紀嚴肅處理。

澎湃新聞評論指出，該事件已遠超出肖飛個人的私德問題，而是涉及對及對中國頂尖醫學院—協和醫學院「4+4」人才培養模式公平性的質疑；涉及對董襲瑩學術不端、涉嫌「利益交換」的指控。由國健委啟動「醫界最高級別」的調查，很有必要，也體現了主管部門對民意的積極反饋，進而捍衛真相，守護「白色巨塔」的一片淨土。

另一方面，社交平台上對此事件熱烈討論，卻也出現許多無端揣測，甚至以AI編造故事蹭流量的行為。微博站方表示，網路上對於「董襲瑩是301醫院董寶瑋教授的孫女」、「董襲瑩的外公為中國工程院外籍院士米耀榮教授」的說法為不實信息，予以辟除；對「肖飛胸腔鏡下肺葉切除術手術經過」等從其他平台搬運的AI編造內容予以標識，對向無關人士發布的人身攻擊和不友善言論予以清理，並對相關違規帳號予以階段性禁言。

據此前報導，1997年出生的董襲瑩本科在哥倫比亞大學巴納德女子學院讀經濟學，2023年畢業於首屆「4+4」培養模式改革試點班，畢業後進入中國醫學科學院腫瘤醫院工作，甚至參與制訂膀胱癌診療標準，進入中日友好醫院進行規培學習。

網民質疑，董女僅憑幾年網課加一年實習就有資格上手術台，一般醫學生卻必須先接受多年的學習和培訓。董襲瑩還被發現，其指導老師是骨科院士，學位是內科，工作定在泌尿外科，博士畢業論文選題是婦科影像學，正文只有24頁，甚至與北京科技大學師生2022年提交的一項發明專利存在多處雷同。外界質疑這是「天賦異稟」，還是有特權「跳板」？