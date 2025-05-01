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千年青藏冰川驚現一條「人腿」 網友：普羅米修斯？

中國新聞組／北京1日電
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青藏冰川冰湖裡的「人腿」還穿著雪地靴。（取材自揚子晚報／受訪者供圖）
青藏冰川冰湖裡的「人腿」還穿著雪地靴。（取材自揚子晚報／受訪者供圖）

一名旅行愛好者4月29日到青藏高原的來古冰川旅遊，驚見一個冰湖上漂浮著一條「人腿」，腳上還穿著雪地靴，嚇得以為發生命案，又擔心有人墜湖需要救援，於是冒險去拉，才發現是一條人體模特腿。後來了解這條腿是有人拍絲襪廣告帶過來的，拍完後就和垃圾一起扔冰湖裡。這些垃圾無法降解，已對脆弱的高海拔冰川生態造成傷害。

揚子晚報報導，來古冰川位於八宿縣然烏鎮附近，是西藏已知的面積最大和最寬的冰川之一，也是世界三大冰川之一，從海拔6000多米的雪峰一直延伸到海拔4000多米的來古村邊，藏語意為「隱秘的仙境」。因冰水融化，來古冰川形成多個冰湖，且都會反射出不同的顏色，有些冰湖上還漂浮著大大小小的冰山，風景壯麗，吸引不少登山和攝影愛好者。

發現這條假「人腿」的是旅行愛好者「蛙叔」表示，近日和朋友們開車到來古冰川，4月29日到了一個比較偏僻的冰湖，想找個比較好的角度拍照，走到冰湖岸邊，赫然發現冰湖裡露出一條「人腿」，腳上還穿著雪地靴。

青藏冰川冰湖裡驚現一條「人腿」。（取材自揚子晚報／受訪者供圖）
青藏冰川冰湖裡驚現一條「人腿」。（取材自揚子晚報／受訪者供圖）

「第一眼看到這條人腿，真嚇了一跳，以為有人不小心把冰面踩裂掉下去」，「蛙叔」說，他拍照後原本想趕到山下去報警，但總覺得不驗證一下說不過去，便壯著膽過去摸了一下，是觸摸感覺不出什麼，就探過身去用手扒拉，「這一扒拉就知道是假的了，很輕鬆就可以扒動」。因為沒有工具，「蛙叔」沒有把這條假腿撈出來，但順手撈出來一個漂在湖裡的廢紙箱。

下山時遇到當地村民，「蛙叔」給村民看了照片，「村民說，前段時間有一幫人帶著這條假人腿上去拍絲襪廣告，拍完後留下來的」。

「蛙叔」認為，高原冰川環境脆弱，假人腿無法降解，扔在冰湖裡既汙染環境又影響景色，非常不環保，「他們拍廣告也就算了，但東西扔在那裡就不對了」。

網民們紛紛譴責丟棄「人腿」的廣告商：「太過份了，誰幹的」，「把隨意丟垃圾的找出來，嚴懲」，「可以扒一扒，到底是哪家公司？」，「這種冰感絲襪廣告還是實景拍攝的嗎？ps不香了嗎，這麼拚」，「不說是假腿還以為撈著普羅米修斯了」。

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