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佛山86歲翁娶小33歲「亡子女友」 女兒怒砸門稱守住遺產

中國新聞組／綜合報導
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佛山一名老人與亡子女友結婚，女兒質疑對方覬覦家中財產。圖為老人的家。（取材自廣州日報）
佛山一名老人與亡子女友結婚，女兒質疑對方覬覦家中財產。圖為老人的家。（取材自廣州日報）

近日，佛山一名86歲老人與小他33歲的王女士登記結婚，引來女兒不滿。女兒覃女士質疑王女士是她已故大哥的女友，和父親在一起明顯是覬覦財產；王女士則稱結婚是為了防止老人被送到養老院，並指控覃女士多次暴力破壞標叔家中設施，甚至拿著斧頭砸門，嚴重影響標叔身心健康，雙方各執一詞。

據上游新聞引述廣州日報報導，2022年標叔妻子去世，留下他與兒子共同生活，2024年初，標叔的兒子帶回王姓女友，王女一直照顧標叔的起居飲食。

然而，2025年2月，標叔兒子因病去世，原本已有一年多沒聯繫，甚至連微信都把標叔拉黑的覃女士忽然出現，不但要求王女馬上離開，還要把標叔送到養老院。由於不勝其擾，標叔乾脆把家裡的門鎖給換了，此後雙方矛盾激化；3月12日，標叔與王女登記結婚，更引發家庭內部的激烈衝突。

標叔表示，自己與王女結婚，一方面是因為王女的照顧讓他感受到家的溫暖，另一方面是因為女兒頻繁上門威脅、謾罵，甚至破壞家中設施，嚴重影響他的生活。

覃女士則認為，王女接近標叔是為了覬覦其名下房產等財產，她堅決反對兩人結婚，並試圖將標叔送到養老院。覃女士聲稱，房子原在母親名下，且建房資金主要是她出的，因此她有權處置房產。

王女則表示，她與標叔結婚只是為了幫助他避免被送到養老院，她從未想過要標叔的財產。她指出，標叔所住的房子是違建房且屬村裡宅基地，無法流轉，覃女士才是真正覬覦房產的人。王女還提到，覃女士曾多次暴力破壞標叔家的設施，甚至拿著斧頭砸門。

東海村委會的相關工作人員表示，為了處理此事，村委、婦委、公安、駐村律師以及龍江鎮婦聯已經先後組織10多次調解，但「清官難斷家務事」，這些調解均以失敗告終。

老人家的牆被女兒砸爛。（取材自廣州日報）
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