又冤枉？她說地鐵被偷拍 百人巡查找不到 女乘客遭網暴

女網友拍到男子鞋子上有疑似攝像頭的物品，上網提醒大家小心偷拍，卻遭到網暴。(視頻截圖)

一名成都地鐵 女乘客發視頻，稱疑似遭到一名陌生男乘客偷拍，男子鞋尖有疑似微型攝像頭物件，提醒其他乘客小心，沒想到該名女網友發文後反遭網暴，網友批她沒證據就信口開河。而成都公安局4月29日發布通報，稱抓獲一名男子偷拍女性乘客裙底，已行政拘留。有網友說，網暴者應向當初發文的女子道歉。

綜合界面新聞、極目新聞等媒體報導，女網友發布的視頻可以看到，隔鄰一男子腳穿一雙黑色運動鞋，鞋尖網面有一圓形物件，疑似微型攝像頭，且男子不斷側轉腳部，疑似在偷拍穿裙子的自己。由於是第一次遇見這種情況，她和友人正在疑惑，該男子就下車了，她事後想起來很後怕，遂發布視頻，想提醒其他乘客小心。

由於成都地鐵2023年發生過誣陷偷拍事件，視頻發出後，許多網友大罵「又要冤枉好人啦」、「上一個被冤枉的到現在還沒得到道歉和賠償」、「懷疑是有預謀的社會撕裂性質攻擊行為」，甚至有人批評女網友精神不穩定，「得報警查查她是不是嗑嗨了」。

視頻引發關注後，成都地鐵稱組織百餘名工作人員巡查，但未發現偷拍。但29日成都公安局軌道分局通報，抓獲一名27歲劉姓男子，經查，劉男在地鐵內使用私自改裝的偷拍設備偷拍女性乘客裙底，目前已被行政拘留。