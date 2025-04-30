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前男足教頭李鐵二審維持20年判決 減刑預期落空了

中國新聞組／北京30日電
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前中國男子足球隊主教練李鐵因受賄罪、行賄罪等數罪併罰，一審判處有期徒刑20年，李鐵不服上訴。多名媒體人原本預期二審李鐵有望減刑至15年，但30日法院進行二審宣判，駁回李鐵上訴，維持有期徒刑20年的判決。 

綜合央視新聞等媒體報導，曾為中國男子足球隊主教練的李鐵，2022年涉嫌嚴重違法，接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監察調查。2023年8月，湖北省咸寧市人民檢察院以涉嫌收賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員收賄、對非國家工作人員行賄五項罪名對李鐵提起公訴。

3月28日，湖北省咸寧市中級人民法院對李鐵案一審公開開庭審理。咸寧市人民檢察院指控李鐵利用職務之便，在2019年至2021年間為相關單位及個人在球員入選國家隊、贏得比賽、簽約俱樂部等事項上提供協助，非法收受他人給予的5089萬餘元（人民幣，約704萬美元）。庭審結果，法院判李鐵有期徒刑20年。

庭後李鐵提出上訴，4月30日法院進行二審判決，雖許多人猜測李鐵可能獲減刑，但二審宣判駁回上訴，維持有期徒刑20年判決。

網友對此表示「判得好」、「必須的」、「安心服刑吧，別掙扎了」，還有人認為判得還是輕，「20年有點少，起碼30年」、「好意思上訴？影響了多少用熾熱中國心看球的球迷，這種東西應該牢底坐穿」。

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