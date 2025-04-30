京外科醫出軌 揭本科經濟的情婦董襲瑩如何 「速成醫師」
北京中日友好醫院胸腔外科醫師肖飛出軌事件持續發酵，更牽扯出醫療行業的制度爭議。肖飛出軌對象之一的實習醫師董襲瑩本科畢業於哥倫比亞大學巴納德學院經濟學，回國後僅用四年取得醫學博士學位，並以一年時間完成原本需要三年的住院醫師規範化培訓（規陪）。這條「速成醫師」路徑引發熱議，網友更挖出董襲瑩的博士論文，質疑總篇幅61頁，正文卻僅30頁，有灌水嫌疑。
綜合觀察者網、大象新聞等媒體報導，董襲瑩在美國的大學經濟系畢業，回國後沒有參加統一筆試，而是透過家庭關係直接進入協和醫學院攻讀四年制的臨床醫學博士，再經過規培一年獲得醫學博士學位和執業資格。網友也查出董襲瑩的父親董曉輝是大型國企的黨委書記、母親米振莉則是北京科技大學黨委副書記，直呼原來這就是特權網路，不用高考、不用筆試、不用排序分發，全都「安排」好了。
據了解，北京協和醫學院近年新開展的「4+4」培養模式，允許非醫學專業的本科生通過四年醫學博士課程和一年規培，直接晉升為執業醫生，此模式大幅縮短了非醫學背景學生成為醫生的時間，繞過了傳統醫學生需經歷的八年醫學教育。但不少網友質疑，一般醫學生須苦讀八年，經歷漫長的理論學習和臨床實踐，才能站上手術台，而「4+4」學生僅用一半時間就可上崗，這種「速成」模式可能影響醫療品質。
除此之外，網友也翻出董襲瑩的論文，這篇題為「跨模態影像融合技術在醫療影像分析中的研究」的論文共61頁，其中正文僅30頁，引發了網友對其學術品質的討論，質疑其是否「灌水」。不過，也有人認為「濃縮的都是精華」，董襲瑩的論文或許正是以簡潔明瞭的方式呈現了核心研究成果。
但董襲瑩的研究方向為婦科影像，博士論文上顯示指導老師卻是骨科院士，學位證書顯示為內科，規培在胸腔外科，目前工作則在泌尿外科；這種跨領域指導和職業路徑的「跳躍性」也引發了網友的興趣。
消息指出，肖飛近日遭妻子檢舉其與院內至少四名同事發生婚外情，對象包含護理師、護理長及醫師。身為「小六」的董襲瑩曾在手術中因操作失誤被護理師罵，肖飛竟情緒失控對該名護理師怒吼，隨後把董襲瑩帶離手術室，丟下已經麻醉的患者長達40分鐘。目前肖飛已被醫院解聘，但他對院方處理結果提出異議，強調「我有私生活問題，醫德沒問題」。
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