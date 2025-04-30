京外科醫出軌 揭本科經濟的情婦董襲瑩如何 「速成醫師」

北京中日友好醫院胸腔外科醫師肖飛(圖)出軌對象之一為實習醫師董襲瑩。（取材自微博）

北京中日友好醫院胸腔外科醫師肖飛出軌事件持續發酵，更牽扯出醫療行業的制度爭議。肖飛出軌對象之一的實習醫師董襲瑩本科畢業於哥倫比亞大學 巴納德學院經濟學，回國後僅用四年取得醫學博士學位，並以一年時間完成原本需要三年的住院醫師規範化培訓（規陪）。這條「速成醫師」路徑引發熱議，網友更挖出董襲瑩的博士論文，質疑總篇幅61頁，正文卻僅30頁，有灌水嫌疑。

綜合觀察者網、大象新聞等媒體報導，董襲瑩在美國的大學經濟系畢業，回國後沒有參加統一筆試，而是透過家庭關係直接進入協和醫學院攻讀四年制的臨床醫學博士，再經過規培一年獲得醫學博士學位和執業資格。網友也查出董襲瑩的父親董曉輝是大型國企的黨委書記、母親米振莉則是北京科技大學黨委副書記，直呼原來這就是特權網路，不用高考 、不用筆試、不用排序分發，全都「安排」好了。

據了解，北京協和醫學院近年新開展的「4+4」培養模式，允許非醫學專業的本科生通過四年醫學博士課程和一年規培，直接晉升為執業醫生，此模式大幅縮短了非醫學背景學生成為醫生的時間，繞過了傳統醫學生需經歷的八年醫學教育。但不少網友質疑，一般醫學生須苦讀八年，經歷漫長的理論學習和臨床實踐，才能站上手術台，而「4+4」學生僅用一半時間就可上崗，這種「速成」模式可能影響醫療品質。

除此之外，網友也翻出董襲瑩的論文，這篇題為「跨模態影像融合技術在醫療影像分析中的研究」的論文共61頁，其中正文僅30頁，引發了網友對其學術品質的討論，質疑其是否「灌水」。不過，也有人認為「濃縮的都是精華」，董襲瑩的論文或許正是以簡潔明瞭的方式呈現了核心研究成果。

但董襲瑩的研究方向為婦科影像，博士論文上顯示指導老師卻是骨科 院士，學位證書顯示為內科，規培在胸腔外科，目前工作則在泌尿外科；這種跨領域指導和職業路徑的「跳躍性」也引發了網友的興趣。