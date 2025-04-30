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批習近平反獨裁 高校院長實名公開信瘋傳 網：佩服了

中國新聞組／北京30日電
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據傳林影、韓雙艷聯名發表的文章，文末還附上肖像照和親筆簽名。（視頻截圖）
據傳林影、韓雙艷聯名發表的文章，文末還附上肖像照和親筆簽名。（視頻截圖）

任教於中國頂大之一、廣州華南理工大學的兩名女教授林影、韓雙艷實名發表題為「星星之火，可以燎原」的公開信，歷數中國國家主席習近平上台以來的缺失，並呼籲中國人民尤其是大學生們「反對獨裁，爭取民主與自由」。公開信在中國及海外網路28日流傳，掀起熱議；根據中國網路訊息，兩人確為該校教授。

中央社報導，根據網傳畫面，兼任華南理工大學院長及院長助理的教授林影、韓雙艷聯名發表的公開信，以「民主、自由與人權」為名提出四項具體訴求。一是結束一黨專制，推行民主選舉；二是恢復言論自由，保障新聞自由；三是改善民生，公平社會；四是建立法治社會，保障人權。但目前尚無法證實這封公開信的真偽。

公開信分別就「習近平連任：一黨專政的無盡延續」、「近期事件：民眾困苦與壓迫的加劇」、「中國大學生的困境，從『思想自由』到『行動自由』的缺失」、「大學生們，是你們站出來的時候」等議題，歷數習近平上任以來的缺失。

信中指出，2018年修憲後，習近平的連任沒有任何法律障礙，中國的「領導人」將成為一種永久存在，類似於帝制，而人民的自由、社會的開放和政治的多元性將永遠被壓制在黨權之下。這不僅加劇政治上的單一化，也讓中國政治環境變得更封閉，民眾幾乎沒有機會表達真實想法，尤其是年輕一代，似乎永遠無法看到真正的政治改革和民主的希望。

這封公開信最後提到，「在今天，在這個充滿挑戰的時刻，讓我們一起奮起，站出來反對習近平的獨裁。呼籲民主與自由，爭取每一個公民的基本人權和社會公正！你們的聲音，或許微弱，但若全體人民站起來，必定能夠撼動這個強權，點燃整個社會的變革之火！為了自由，反對獨裁；為了民族，奮起而戰」。

這封公開信末尾還附上林影、韓雙艷二人的頭像、簽名、職稱及身分證號，並蓋有圓形紅色、內有五角紅星圖案的「華南理工大學」官章。根據信末資訊，林影、韓雙艷均為華南理工大學教授，63歲的林影並擔任該校生物科學與工程學院院長、廣東省發酵與酶工程重點實驗室主任；49歲的韓雙艷則是同校同一學院的院長助理。

據了解，這篇「檄文」隨後在牆外瘋傳，掀起熱烈討論，兩位教授不僅實名發表，還在檄文最後附上肖像照和親筆簽名，讓大批網友直呼敬佩。

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