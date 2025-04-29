「具有欺騙性」 真功夫商標神似李小龍 裁定無效

真功夫多個商標都和李小龍神似，圖為真功夫門市。(取材自真功夫官方公眾號)

廣州快餐品牌「真功夫」商標一直以來都被指控與武打巨星李小龍 神似，涉及侵權，近日北京高院 公布2024年度商標授權確權司法保護十大案例，同時再度認定真功夫商標「具有欺騙性」，裁定無效。

南方都市報報導，根據北京高院公開的信息以及相關的行政判決書，真功夫不服2022年8月北京知識產權法院一審判決商標權宣告無效，因而提起上訴。

這起涉訴案件是真功夫2007年申請註冊的商標，底下有「kungfu」的字母 ，上方則有疑似李小龍的形象。

法院認定，訴爭商標標誌中的圖形部分在人物的面部特徵、身體形態和手勢動作等方面與李小龍經典形象高度近似，具有較為明確的指向性和可辨認性；同時，根據李小龍文化公司提交的調查問卷統計結果等證據，公眾容易由訴爭商標聯想到李小龍，進而誤認為相關服務來源與李小龍存在特定聯繫。

經審理後，北京高院認定真功夫主觀上有放任公眾混淆或誤認的故意，2024年10月駁回真功夫的上訴理由，維持原判，並在官方渠道發表點評文章稱，本案為判斷將人物形象作為商標申請註冊是否具有欺騙性的典型案例。

文中並強調，將他人肖像或形象作為商標註冊和使用，應當取得授權和許可，否則將放任公眾可能產生的錯誤認知，不正當地獲取因名人效應產生的經濟收益和市場聲譽。

據了解，除了北京高院公布這起案例外，真功夫名下共計33個爭議的舊商標均已被終審裁定為無效商標，主要涉及的是舊圖形商標，即與李小龍形像有相似圖形的商標。

此外，還有20個新商標被國家知識產權局宣告無效。