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性交易不成…中國男子殘殺泰變性女 挖心剖胸棄屍浴室

中國新聞組／綜合報導
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死者是一名25歲的變性女子。(視頻截圖)
死者是一名25歲的變性女子。(視頻截圖)

泰國芭達雅近日發生一起驚悚命案，42歲中國男子疑因性交易時發現對方是變性人，一怒之下在承租公寓將對方殺害並肢解。泰國警方調查，死者是25歲變性女子，裸身陳屍浴室，身上多處銳器割傷，部分內臟器官裸露，心臟被取出，左肺被切除，右肺失蹤，生殖器有嚴重撕裂傷，死狀極慘。警方後來在機場逮捕了正準備逃離的男子，懷疑他是預謀犯案。

據多家泰媒綜合報道，4月26日上午，在泰國某四層半高公寓內發現一具被殘忍殺害屍體。死者為25歲變性女子，泰國警方進行屍檢發現死者身體赤裸著仰臥在浴室內，全身有多處銳器造成的割傷，頸部至私密處有嚴重撕裂傷，內臟裸露。心臟被挖出放置體外，左肺被切除失蹤。

據調查，在案發前一天，一名女清潔工表示，在凌晨聽到房間中傳來爭吵聲，聽到女子呼救「放開我，別這樣！」次日清晨她用備用鑰匙開門檢查，才發現變性女子慘死在浴室。

案發12個小時內，泰國警方在素萬那普機場將正欲飛往中國昆明，面部布滿抓痕的犯罪嫌疑人抓獲。警方查出，在案發前晚的晚間，男子曾在距公寓200米的雜貨店購買大號手提袋、剪刀、黑色垃圾袋、塑料束線帶等工具，認定犯案可能為預謀。

男子表示，自己在前一晚透過微信結識了被害人，原本是為了購買性服務，見面才知道是跨性別者，因退款無果與其發生爭執，導致情緒失控最終導致對方死亡。他聲稱剪刀是先前為了防身才購買，並辯稱行兇是因為自己因「暴怒失控」，但警方並不相信。目前移民局已凍結男子的出入境紀錄。

這起案件性質凶殘惡劣，在社會上引發熱議。有網友表示，「死刑，才能平息大家的憤怒」。也有人表示質疑，「公寓管理員都聽到了有危險，為何不當下報警？」，還有網友對泰國的遊客管理感到十分擔憂，希望可以盡快完善。

泰國警方勘查案發現場。(取材自微信)
泰國警方勘查案發現場。(取材自微信)
42歲中國籍嫌犯在機場被捕。(視頻截圖)
42歲中國籍嫌犯在機場被捕。(視頻截圖)
警方在現場發現一大袋衣物、剪刀。(取材自微信)
警方在現場發現一大袋衣物、剪刀。(取材自微信)
42歲中國籍嫌犯被逮。(取材自微信)
42歲中國籍嫌犯被逮。(取材自微信)

泰國 微信 死刑

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