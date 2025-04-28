拋下手術病人與情婦消失40分鐘 北京醫遭解聘喊冤：我醫德沒問題

北京中日友好醫院胸外科肖姓副主任醫師遭妻子實名舉報婚內出軌多名醫護人員，目前已遭院方解聘。（取材自微博）

北京中日友好醫院胸外科一名肖姓副主任醫師近日遭妻子實名舉報婚內出軌多名醫護人員，中日友好醫院27日晚間發布通報稱，經核查，舉報材料反映的肖某個人問題基本屬實。根據相關規定，對肖某予以開除黨籍處分，並解除聘用關係。

魯中晨報報導，肖姓醫師對院方處理結果提出異議，強調「我有私生活問題，醫德沒問題」。

中日友好醫院位於北京市朝陽區，由日本 政府無償捐助、中日兩國政府合作建設，1984年開業後就是北京重要的綜合醫院。中日友好醫院為中國國家衛健委直屬醫院，屬三級甲等醫院，並且是北京大學、北京協和醫學院和北京中醫藥大學的臨床醫學院。

中日友好醫院官網訊息顯示，肖姓醫師畢業於北京大學醫學部，獲外科學博士學位。2017年7月至2018年8月在美國Mayo Clinic醫學中心和Washington University in St.Louis醫學院任訪問學者。2012年起，歷任中日友好醫院胸外科住院醫師、主治醫師、副主任醫師，並擔任北京協和醫學院碩士研究生導師。

肖姓醫師的妻子谷某某據稱是北京醫院的眼科專家，近日在網上實名舉報肖姓醫師婚內出軌多人，並導致多名女性懷孕、墮胎 。

北京日報報導，對此，中日友好醫院27日晚間發布情況通報稱：「近日，我院收到實名舉報材料，反映胸外科副主任醫師肖某違反生活紀律和醫德醫風問題。我院高度重視，立即組織調查核實工作，並第一時間對肖某作出停職處理決定。經核查，舉報材料反映的肖某個人問題基本屬實。我院根據相關規定，對肖某予以開除黨籍處分，並解除聘用關係。」

魯中晨報指出，針對中日友好醫院的處理決定，肖姓醫師回應稱「有異議」。肖姓醫師稱：「我和某護士長、某規培住院醫師是存在私生活的問題，但是網絡上指控我跟其他的人發生了關係，我是一概否認的，這沒有任何實據，給其他女士造成了很多困擾，我非常抱歉。」

針對其妻子指控，肖姓醫師甚至和出軌對象丟下已麻醉的病人，兩人一起離開手術室長達40分鐘。肖姓醫師辯稱，實際是他感覺自己身體異常，頭暈，手抖得厲害，實在無法開始手術。

北京中日友好醫院胸外科肖姓副主任醫師的妻子還指控肖姓醫師，和出軌對象丟下已麻醉的病人，兩人一起離開手術室長達40分鐘。（取材自微博）

肖姓醫師告訴媒體，他已將相關情況多次向醫院紀委反映，現在紀委對他做出這麼嚴重的處罰決定，他對此有異議。肖姓醫師強調：「我有私生活問題，醫德沒問題。」