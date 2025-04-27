四川國企老董決策「投名狀」報答領導「知遇之恩」虧損數億

網傳何軍照片。(取材自澎湃新聞)

日前四川省紀委監委刊文披露綿陽城東投資控股（集團）有限公司原總經理何軍案。消息稱，這名國企掌門人把組織賦予的經營決策權異化為「投名狀」，從「帶著請示辦事」演變為「揣著明白裝糊塗」，根據領導「指示」先後12次在多個項目中盲目「上馬」，執行上級錯誤指令，造成國有資產損失達數億元(人民幣，下同)。

據澎湃新聞報導，四川綿陽人何軍，先後在政府部門和國有企業任職，並被提拔為副科級領導幹部。2016年，何軍被任命為綿陽園城公司董事長、法人代表。

四川省紀委監委披露，因性格軟弱，缺乏擔當，何軍早前在綿陽富樂公司任職期間一度不受重用。在坐了幾年「冷板凳」後，何軍開始信奉「朝中有人好做官」，「大樹底下好乘涼」。每逢春節 等重要節慶日，何軍或親自登門，或安排下屬，以拜節名義向多名直接領導（另案處理）送上禮金，竭盡所能拉關係、攀感情，被前綿陽遊仙高新區黨工委時任書記蔡順利看中，並向組織推薦委以重任，擔任園城公司董事長一職。

為報領導「知遇之恩」，何軍對於蔡順利的各項「決策部署」堅決予以執行。如違規利用園城公司幫助遊仙高新區國資企業「走帳」並提供工作經費，幫助蔡順利引薦的老闆所涉工程項目「打招呼」等。

經查，何軍先後收受10多家企業負責人賄賂20餘次，小到1萬，大到50萬，來者不拒一一收入囊中，受賄總金額高達276萬元。

2024年6月，何軍因嚴重違反黨的紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，被開除黨籍和公職。2024年9月，何軍因犯受賄罪，被判處有期徒刑4年10個月，並處罰金人民幣30萬元。

何軍案發後，遊仙區紀委監委鏟除重點領域毒瘤。先後查處綿陽惠東投資控股有限責任公司原黨委副書記、副董事長趙茜，綿陽富樂投資有限公司原黨支部書記、董事長楊偉國等嚴重違紀違法案件6起，系統梳理違規違紀違法問題線索81件，立案審查27人，依法留置5人，給予黨紀政務處分27人，挽回經濟損失2000余萬元，防止國有資產流失1.6億元。

針對案件暴露出的國有企業「招投標制度不完善」和「內控制度形同虛設」等問題，遊仙區聚焦典型問題對症下藥制發紀檢監察建議書8份，組織排查廉政風險點44個，制定防控措施48條，進一步扎緊制度籠子。