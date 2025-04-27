白酒瓶身造型抄襲北京「中國尊」 兩企業判賠45萬

北京中信大厦（圖中最高）。（取材自微博）

中國一酒業公司白酒瓶設計與北京中信大廈建築高度相似，遭到起訴侵犯建築作品著作權，近日法院裁定，該酒業公司及其經銷商需立即停止生產和銷售相關白酒，並賠償原告經濟損失及合理開支共計45萬元（人民幣，下同，約6.2萬美元）。

綜合北京日報、香港01報導，北京中信大廈位於北京CBD核心區，是該區的第一高樓，建築設計融合了中國傳統文化元素及現代建築理念，並曾獲得多項建築領域大獎。中信大廈業主發現，有名為「合樽·金樽」、「合樽·銀樽」的白酒出現在北京CBD區域的廣告看板上，酒品外形與中信大廈建築外形相似，且在多家電商平台售賣。業主認為白酒的生產及銷售商存在侵權行為，將兩家公司告上法院，索賠經濟損失100萬元、合理開支50萬元，並要求對方公開消除影響。

在庭審中，酒業公司辯稱其設計靈感源自古代青銅器「尊」，並表示酒瓶設計與該大廈有顯著差異，不構成侵權。經銷商則主張其無主觀侵權故意，並已在接到起訴後及時下架該產品。 酒業公司生產的「合樽·金樽」和「合樽·銀樽」系列白酒瓶的造型與中信大廈外形相似。（取材自澎湃新聞）

經審理，北京朝陽法院認為中信大廈從整體外觀到局部細節設計，均形成了區別於禮器「尊」造型的具有獨特美感的藝術性表達，具備獨創性，構成著作權法意義上的建築作品；而酒瓶的設計在元素、結構及整體表達上與大廈高度一致，構成著作權侵權。最終法院判決酒業公司賠償30萬元及合理開支15萬元，經銷商則需承擔部分賠償責任。