深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

謝先生在離世前收拾了幾個大行李箱，其中最大的黑色行李箱留給岳母，裡面都是妻子的衣服、梳子、照片等遺物。（取材自南方都市報）

深圳一名33歲謝姓男子因思念亡妻，在妻子去世4個月後殉情，臨時前發文稱「我要結束的並不是生命而是痛苦」，在網上引發關注。謝男的母岳母近日發聲稱，她多次勸女婿盡快找一個相愛的人被拒，沒想到他竟隨女兒而去；女婿離世前把女兒遺物收拾成幾個大箱子，其中給她的箱子裡有一封遺書，提到希望和妻子合葬，女婿對女兒的深情讓她難以置信。

據瀟湘晨報報導，4月11日，謝男在社交平台發文稱，「當你們看到這番文字，我已選擇離去」，並詳細描述了亡妻在醫院太平間的情景。文末寫到，「我的確累了，我要好好休息了，我要結束的並不是生命而是痛苦」、「再見了，每一位。絕筆」。

他的微博內容停留在2023年4月，記錄了他與妻子黃小姐的過往。他曾寫道，妻子1998年出生，2024年12月11日過世。每天下班回家他會給亡妻上香供果，在「二七」時買了她愛吃的燒雞和牛肉炒麵，去香港 時懷念曾經陪她走過的街道和專櫃。

據悉，男子名為謝某振，其家屬證實，其已於2025年4月11日因故去世，終年33歲。他是因思念亡妻無法釋懷，在妻子因病輕生4個月後選擇隨她而去。他還將亡妻生前願望列成「遺願清單」，一一替她完成後決定殉情，包括吃美食、看演唱會和去泰國 看變性者演出等。

謝男對亡妻的深情，讓許多網民留言：「還以為殉情只是古老的傳言」，「這絕筆信給我這種鐵石心腸憤世嫉俗的人都看哭了。這種來自內心深處的文字讓人感到一種平靜的絕望」，「他們下輩子一定還是夫妻」，「哎，這個女生是他的全部」。

謝先生選擇在妻子過世4佪月後隨她而去。（視截截圖）

不過也有不少網民不以為然，覺得「理解，但不支持」：「殉情說明這人的心理和生活支撐不均衡，不是健全的成人思維和心理，生命至上，其次都是其次」，「這不是一個負責成年人的表現，自己的父母，妻子的父母……對他們不是殘忍的嗎」，「不理解，不支持，不同情，尊重他人命運」。

據魯中晨報報導，謝男的岳母徐女士近日發聲表示，她的眼淚已經流乾，每晚靠保健品才能入睡。女兒在初中被診斷抑鬱症，成年後確診患雙相情感障礙，需長期服藥。2022年經朋友介紹和謝先生相識相戀，當時女兒病情較穩定，原計畫2024年初領證結婚，但女兒吃藥突發胖，提出先不拍婚紗照、不擺酒，等次年瘦下來再操辦，2024年元宵節 領結婚證後在深圳租房居住。

在徐女士看來，謝先生對待女兒也特別貼心，出發旅行的前一晚，女兒不急著收拾行李，因為她相信丈夫會幫她收。女兒去世後，徐女士多次勸女婿盡快找到一個相愛的人，但他只是說短時間內不會去找。

謝先生在離世前收拾了幾個大箱子，標明分別給誰的，其中最大的黑色行李箱留給徐女士。箱子裡有一封遺書，提到希望能和妻子合葬在一起。

箱子裡還有許多女兒的遺物，包括衣服、梳子、照片等，易碎的化妝品瓶口都被保鮮膜包裹著，「連一把牙刷都捨不得丟」，徐女士說，女婿還特意去泰國清邁買回兩個戒指，一個是老虎，一個是羊，分別是兩個人的生肖，並在遺言裡交代入土時要帶走。