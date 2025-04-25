中國國企男女會議室摳臀熱吻被直播 網友：帶薪打炮福利好

網傳被直播的不雅視頻。（視頻截圖）

中國國企鐵塔集團所屬安徽省分公司「安徽鐵塔」昨被爆員工不雅視頻，一對男女在公司會議室交纏擁抱熱吻，男員工還把手伸進女子牛仔褲裡揉臀，激情畫面被上傳到該集團福建鐵塔指揮調度中心大屏幕上直播，讓調度中心員工當場看傻。中國鐵塔集團安徽分公司今火速發聲明致歉，並將這兩名員工停職。

據南方都市報報導，國企鐵塔集團旗下「安徽鐵塔」分公司昨傳出員工「不雅視頻外洩」，一對男女在公司會議室內靠著牆忘我擁抱熱吻，男子右手更直接伸進女子牛仔褲裡忘情猛搓揉其臀部，火辣鏡頭看得網民們直呼「牛仔褲都快摳成開襠褲了」。

視頻上方出現的是福建鐵塔指揮調度中心字樣，但視頻顯示是「安徽應急」，一度被懷疑是安徽省應急管理廳的員工，不過安徽省應急管理廳查證後稱，視頻中的男女不是他們的員工，而是安徽鐵塔職工。視頻裡的場景是安徽鐵塔會議室，視頻則被上傳到鐵塔集團福建的指揮調度中心大屏幕上直播，屏幕下方還有不少男性員工掩面竊笑。

事件引發輿論關注後，4月24日晚，中國鐵塔股份有限公司安徽省分公司「安徽鐵塔」發布致歉聲明稱，已第一時間成立專項工作小組進行調查。經初步調查，視頻中的場景確為該公司某視訊會議室。隨後，「福建鐵塔」也發布類似的致歉聲明回應。

今天早上8點，安徽鐵塔微信 公眾號再就此事發布公告指出，經基本查清事實後，連夜召開專門會議，依據公司員工違紀違規處罰辦法，鑑於該事件對公司造成非常惡劣的影響，決定對涉事員工立即停職檢查。對由此給社會公眾帶來的不良影響再次深表歉意，也將深刻反思工作中存在的不足，針對性地加強員工職業道德建設和行為規範管理。

報導指出，在中國鐵塔股份有限公司官網公示「員工行為規範」，寫著「愛崗」、「敬業」、「誠信」、「正直」，「公司倡導尚德、明規、自律。員工要做正直的人，說正直的話，做正直的事」。

對此不雅視頻，網民們紛紛嘲諷：「我讓你工作，你真上」，「聽網上瓜評，兩人並非情侶。這小年輕，火力真旺。這要不是信號斷了，後面不知道幹出啥事」，「皮燕子位置的牛仔褲都快摳破了」，「不摳還好，單純的接吻而已。這麽一摳倆人在單位直接社死了」，「帶薪做愛，福利真好」，「帶薪打炮」，「有人說男的已婚」，「這手還挺忙」，「鐵飯碗，沒壓力，心情好，幹壞事……」。

公開資料顯示，中國鐵塔股份有限公司（簡稱「中國鐵塔」）由中國移動通訊集團有限公司、中國聯合網路通訊集團有限公司、中國電信集團有限公司共同出資，於2014年7月18日掛牌成立，主要目的是深化資源共享，實現通訊網路經濟高效部署，總部設在北京，同時在全國設立了31個省級分公司和各地市級分公司。