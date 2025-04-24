不算正當防衛？ 河北女駕車躲家暴「甩死」丈夫 被判11年

曹女士自拍照。(取材自華商報)

家住河北的曹女士遭受丈夫劉先生家暴，她在駕車逃離的時候丈夫為了攔下她扒車阻擋，沒想到曹女士車輛發生碰撞，造成劉先生送醫後死亡。法院認為曹女士高速行駛「甩死」自己的丈夫，判處有期徒刑11年，曹女士提出上訴，稱此為遭遇家暴後的正當防衛或緊急避險。不少網友質疑，男方持刀威脅，怎麼就不是正當防衛了。

華商報報導，曹女士1998年出生，河北邢台人。 2015年，她經家人介紹，認識了老家在鄰村的劉先生。 2017年10月5日，兩人在石家莊結婚。隔年8月，他們的孩子出生。

「2021年開始，我感覺女婿的脾氣突然變得暴躁。」曹父回憶道，當年8月26日，女兒被掌摑，導致左耳鼓膜穿孔，「我們這才知道，她被家暴了，聽說是女婿不洗腳之類的瑣事引發的」，最後女婿下跪認錯。

「我聽說女兒還被家暴過，但沒有證據。」曹父說，女兒是某服飾店的銷售員。後來，他從同事那裡聽說，2023年開始，女婿多次去女兒的工作處查崗，看她是否在工作。

2024年5月21日凌晨，劉先生因懷疑曹女士出現了婚外情在家與其發生爭吵，後又持刀要求曹女士和自己去找閨密王某對質。

兩人下樓後，劉先生在社區對曹女士進行威脅、毆打。凌晨2時47分，劉先生駕駛特斯拉 轎車與曹女士共同到達王某家附近，兩人下車後繼續發生爭吵，爭吵過程中，劉先生將曹女士拖曳至汽車尾部，將曹女士衣服撕壞。

凌晨3時9分，曹女士進入駕駛室啟動汽車欲自行離開，劉先生見車啟動便爬上機蓋，曹女士繼續加速行駛並甩動汽車，劉先生被甩至副駕駛車門處，繼續扒住車輛隨車前行。隨後汽車在交叉口時與路口東南角的花池發生碰撞，兩人均受傷，劉先生送醫搶救無效死亡。

報導指出，公訴機關認為，曹女士明知劉先生趴在汽車前機蓋的情況下，仍然駕車持續加速，並在途中甩動汽車，意圖將劉先生甩下車，最終致使劉先生在此次交通事故中死亡，應當以故意殺人罪追究其刑事責任。

對此判決，不少網友提出疑問，「家暴是故意犯罪，為啥不判男的？」、「持刀威脅她人生命，不是正當防衛嗎?」、「他一個成年人扒上去不知道危險性嗎」。但也有網友指出，其中也許牽涉婚姻不忠，外人難做評論。