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殺女友藏屍行李箱 瀋陽漢只用現金、不拍照 潛逃23年落網

中國新聞組／北京24日電
嫌疑人被民警從北京押解回瀋陽。(取材自新京報)
嫌疑人被民警從北京押解回瀋陽。(取材自新京報)

遼寧瀋陽市一處民宅2002年發現一具藏在行李箱內的女屍，死者男友慈揚逃逸無蹤；直到2025年，警方在北京發現潛逃23年的慈揚。新京報報導，這23年來慈揚深居簡出、只用現金，他居住的樓層窗簾關上但「每晚通宵亮燈」。警方攻堅後以涉嫌故意殺人罪將他刑事拘留。

據報導，2002年6月17日，瀋陽一處民宅發現一行李箱內有一具高度腐敗的女屍，經查，被害女性名為邸芳，遺體是被轉移到此處，第一現場位於山東青島市某小區住宅。

屋主介紹，該房屋在事發前借給小舅子慈揚，慈揚與邸芳是情人關係，具有重大作案嫌疑，但此時慈揚已人間蒸發。

直到2025年1月3日，皇姑分局接到天津海關緝私局線索，一名叫「李山」的男子與在逃多年的慈揚體貌特徵十分相似。警方排查後得知，2023年，天津海關緝私局發現北京一家主營進口汽車機油的公司，可能存在偷稅漏稅問題。該公司法人代表為彭潔，實際負責人卻是「李山」。

據公司員工稱，「李山」深居簡出、行事低調，很少公開活動，幾乎從未留下照片，其身份信息在公司裡始終成謎。「李山」日常花銷始終使用現金，員工們只知道他曾經學過醫，操東北口音，但對其住址和履歷一概不知。

報導指出，警方分析「李山」平日接觸最密切的是家住北京的女友彭潔，於是派人在彭潔的住處等地展開排查，民警又喬裝成外賣員、快遞員、超市員工、商戶和裝修工人，在「李山」可能藏匿的三處地點開展偵查。

今年3月中旬，偵查人員發現彭潔在大興區某小區某單元7樓租住一套公寓，7樓的窗簾一直關上，但窗簾縫隙中會透光，「每晚通宵亮燈，第二天早上6點熄燈。說明這個房間裡住著人，但不出門」。

警方翻查閉路電視紀錄，發現彭潔兒子曾從2樓提著兩個白色膠袋，放到7樓房間門口，約20分鐘後，租客在短短3秒時間開門取走膠袋，但警方通過他開門的動作、髮型和長相，確定租客就是慈揚。最後警方破門而入，拘捕慈揚。

報導指出，慈揚供述，2002年春節前，他和邸芳因金錢問題發生矛盾，他一氣之下用枕頭蒙在邸芳頭上，沒想到造成邸芳缺氧死亡。

慌亂之後，慈揚便將屍體塞進行李箱，開車到100多公里外的乳山一名親戚的老宅，將行李箱埋在老宅院中。同年4月，由於老宅準備出售，慈揚將行李箱運到其姐夫位於瀋陽的一處空房中，其後遺體才被發現發現。

租客 春節

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