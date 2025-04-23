驚喜…北京女讀大學遭電詐4900元 12年後追回

福建龍岩市新羅區人民法院(圖)幫北京一名女子追回12年前被騙的人民幣4909元。(取材自百度百科)

12年前被詐騙的錢能拿回來，你信嗎？北京一名女子近日接到法院聯繫電話，順利拿回多年前被騙的4909元(人民幣，下同，約675美元)，她直呼「難以置信」，網友也說能追回簡直「天下奇聞」。

上游新聞報導，丹丹3月初接到一通來自福建龍岩市新羅區人民法院的電話，告訴她12年前被電信詐騙的錢要回來了。從一開始的懷疑到確認後的驚喜，丹丹4月17日真的收到法院打來的4900多元退贓款。丹丹表示，自己在2013年讀大二時被騙，沒想到時隔12年還能畫上一個圓滿句號，特別感謝警方、法院沒有放棄。

丹丹回憶，自己2013年在安徽合肥讀大二時被釣魚 網站盜走淘寶 帳號，隨後一個東南沿海地 區口音的人打電話冒充工作人員，要自己分四次轉帳，詐騙走近一學期的生活費，「現在看來是很拙劣的方法，但當時沒來得及反應過來」，隨後被室友拉去當地派出所報案，「派出所民警說很難追回，我也沒抱任何希望」。

3月3日，丹丹突然接到一通電話，法院工作人員稱她2013年被詐騙的錢要回來了，聯繫她是為了確認地址，把錢退回。丹丹半信半疑，隨後又與法院溝通了三、四次，「家人怕我再次被騙，都勸我不要提供任何銀行卡信息」。

4月17日，丹丹真的收到退贓款4900餘元，讓她非常感慨：「這筆錢的意義早已超出紙鈔價值，更像是為我的成長歷程勾勒出一個完整閉環，過往的懵懂與傷痛皆有了歸處，也希望大家能時刻對電信詐騙保持警惕性。」