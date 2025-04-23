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違法吸金4.9億 數學老師投資電影 竟打造成龐氏騙局

中國新聞組╱北京23日電
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原為數學老師的張男，利用電影投資名義非法吸金。(視頻截圖)
原為數學老師的張男，利用電影投資名義非法吸金。(視頻截圖)

中國電影票房接連刷新紀錄，投資電影似乎成為財富密碼，相關騙局也防不慎防。一名初中數學老師轉行投資電影，透過偽造協議售賣虛假份額，向投資人吸金4.9億元(人民幣，下同，約6740萬美元)，許多人血本無歸，而這些非法集資得來的錢，有3億元給了代理商返佣。

瀟湘晨報報導，一名初中數學老師張啟辰（化名）憑藉結識的人脈，2018年開啟電影投資之路。號稱從動畫電影「奇遊記」到賀歲片「溫暖的抱抱」、「送你一朵小紅花」，再到「長津湖之水門橋」和「流浪地球2」，都有他投入資金，也因此讓張啟辰的公司吸引到眾多投資者。

可誰能想到，所謂「穩賺不賠的投資」最後竟讓無數人血本無歸，涉案金額高達4.9億元。

據報導，受害人之一的黃先生2020年12月同時投資了「送你一朵小紅花」、「溫暖的抱抱」兩部影片，共砸進69萬元，電影票房雖不錯，但他不僅沒拿到預期收益，連本金都不見蹤影。

檢察官調查發現，張啟辰的公司採用多種詐騙手段，一方面偽造協議售賣虛假份額，另一方面，在合同明確禁止轉讓的情況下，違規出售份額。

更令人震驚的是，客戶給張啟辰的電影投資款一半進了中介代理商的口袋；換句話說，非法集資的4.9億元中，3億元給了代理商返佣。代理商再以高額返佣為誘餌瘋吸金，而張啟辰明知自己在非法集資，卻為了維持騙局，硬著頭皮繼續下去，將這場投資變成一場龐氏騙局。 

報導稱，因違規出售份額，張啟辰被上游公司終止合作，損失380萬元定金。但他並沒有收手，反而變本加厲，最終被判處有期徒刑12年。

「溫暖的抱抱」、「送你一朵小紅花」都是張男號稱有投資的電影。(取材自瀟湘晨報)
「溫暖的抱抱」、「送你一朵小紅花」都是張男號稱有投資的電影。(取材自瀟湘晨報)

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