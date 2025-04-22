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上海配送領班「內部操作」捲13人血汗錢 騙光手下50萬元

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受害配送員指控配送站站長騙走工資。(視頻截圖)
受害配送員指控配送站站長騙走工資。(視頻截圖)

2025年2月18日，松江區人民法院審理了一起刑事案件，秦姓被告人是生鮮配送平台的配送站站長，因涉嫌詐騙罪被起訴。秦站長謊稱可幫員工增加收入，但實際上不僅沒加，還把員工們辛辛苦苦賺的錢全部騙走，涉案金額近50萬元（人民幣，下同，約6.8萬美元）。

瀟湘晨報報導，史先生是十幾名被害人之一，他表示，生鮮配送和外賣配送不一樣，無法隨便接單。據了解，這家生鮮配送平台在該片區域的配送業務由第三方物流公司承包，配送員們沒有基本工資，跑一單就掙一單的配送費。

前幾年他們的收入都還算不錯，但到了2023年，隨著市場飽和，配送員收入逐漸下降。恰逢此時，秦站長告訴他們一個提高收入的好辦法：他可以通過內部操作幫配送員們提高每一單的配送單價。平時一單5元，經過他的操作，可以變成8.5元，但需要先收取配送員們當月的工資，經過內部操作，兩三個月後方能返還翻倍工資。

秦站長還說，這種內部操作需要打點領導、購買香煙、請客吃飯等，都需要花錢。配送員們覺得秦站長背景強大，且出於信任，許多人都交出了自己的工資，更有人借錢參與，甚至買高檔香煙送給秦站長，希望獲得更高收益。

然而，承諾的期限到了，秦站長卻告訴大夥，提高單價的操作不太順利。盡管配送員們有些疑惑，但還是選擇相信秦站長，因為他不僅人還在公司，還獲得了職務晉升。

後來，配送員們一分收益也沒有收到，十幾個人對了帳，發現給秦站長的錢已經將近五十萬，於是他們向公安機關報了案。經過調查，這個秦站長，在短短半年不到的時間裡，把手下配送員將近50萬的血汗錢，全都揮霍殆盡。他使用這50萬租了一輛豪車，一個月租金開銷1.5萬元人民幣，還購置名表、奢侈品和各種娛樂消費。

調查中，秦站長承認，是因為自己花錢習慣大手大腳，家中已無法支持他巨大的開銷，於是才想到了這個辦法，而所謂提高工資的說法都是他虛構的。

最終，法院認定，秦姓被告人以非法占有為目的，多次騙取13名配送員財物，涉案金額49萬餘元，松江區人民法院一審宣判，判處有期徒刑10年6個月，剝奪政治權利2年，並處罰金人民幣10萬元。此外，責令秦姓被告人退賠違法所得，發還各名被害人。

法院裁定配送站站長涉詐騙罪，處有期徒刑10年6個月。(取材自微博)
法院裁定配送站站長涉詐騙罪，處有期徒刑10年6個月。(取材自微博)

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