北理工男研究生製百頁PPT 控男導猥褻、性侵 校方出手了
北京理工大學一名男研究生，以超百頁PPT、實名舉報該校機械與車輛學院宮姓常務副院長，於2022年11月至2024年1月，對其實施騷擾、猥褻，並與其發生性關係，導致他抑鬱。事件引發網友熱議，校方20日發表聲明，稱宮某師德失範基本屬實，已暫停職務。
綜合網上訊息，北京理工大學20日發布通報稱，19日晚網上出現宮某涉嫌師德失範行為的舉報信息，學校高度重視，第一時間成立專項工作組，連夜開展全面調查核實。經調查，舉報的宮某師德失範行為屬實，宮某嚴重違背教師職業道德規範和行為準則，嚴重違反黨規黨紀、校規校紀。
北京理工大學表示，經研究決定，給予宮某開除黨籍處分，免去行政職務，撤銷其教授職稱，取消研究生指導教師資格，撤銷北京理工大學教師崗位任職資格，解除聘用關係。同時，報請上級教育行政部門撤銷其教師資格。
這名常姓研究生在長達52分鐘的影片中，以超過100頁的PPT，並使用了北京理工大學的LOGO，翔實陳述遭宮姓導師性騷、性侵的過程，並提供微信對話截圖、通話錄音等證據。PPT內容主要分為四個部分，第一部分對宮某進行了人物介紹，第二部分為「引導男學生發生性關係」，第三部分為「套取科研經費公款吃喝」，最後部分則是「規章及案例」。
該研究生稱並指控宮姓導師於2022年「保研」（指推薦優秀應屆畢業生免試攻讀碩士學位研究生）期間，徇私舞弊、洩露面試試題內容，提高意向生源成績，影響正常保研複試排名。2024年與2025年，多次挪用項目經費，以勞務報酬的形式發放至學生手中後集中收回，用於課題組內公款吃喝。
常某列表說明宮某自2022年開始請他吃飯，跟他打招呼的方式就是拍他屁股，還曾送他護膚品和一條銀質項鍊。宮某還會邀他一起運動、升研究所面試前向他洩題等，2023年以出差名義帶他到大連開房，並發生性關係。
常某在影片中說，遭宮姓導師性侵後，「我也厭棄自己被弄髒的身體，每天晚上要瘋狂洗澡瘋狂漱口，甚至把兩個學期的課壓成一個學期，就為了減少接觸。」
網友對於這份舉報發表不同的看法，有人支持常某強勇敢地站出來，也有人認為其太有心機，「別的不說，PPT做的是真好」。還有網友表示，「聊天紀錄看起來兩方都不單純」，最值得同情的是宮某的妻兒。
據悉，宮某現年46歲，已婚，中共黨員，自美國「海歸」，主要研究領域包括複雜系統創新設計、大數據分析、知識工程、統計優化等。
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