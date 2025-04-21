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北理工男研究生製百頁PPT 控男導猥褻、性侵 校方出手了

中國新聞組／北京21日電
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北京理工大學一名男研究生指控遭男教授引導發生性關係。(取材自維基百科)
北京理工大學一名男研究生指控遭男教授引導發生性關係。(取材自維基百科)

北京理工大學一名男研究生，以超百頁PPT、實名舉報該校機械與車輛學院宮姓常務副院長，於2022年11月至2024年1月，對其實施騷擾、猥褻，並與其發生性關係，導致他抑鬱。事件引發網友熱議，校方20日發表聲明，稱宮某師德失範基本屬實，已暫停職務。

綜合網上訊息，北京理工大學20日發布通報稱，19日晚網上出現宮某涉嫌師德失範行為的舉報信息，學校高度重視，第一時間成立專項工作組，連夜開展全面調查核實。經調查，舉報的宮某師德失範行為屬實，宮某嚴重違背教師職業道德規範和行為準則，嚴重違反黨規黨紀、校規校紀。

北京理工大學表示，經研究決定，給予宮某開除黨籍處分，免去行政職務，撤銷其教授職稱，取消研究生指導教師資格，撤銷北京理工大學教師崗位任職資格，解除聘用關係。同時，報請上級教育行政部門撤銷其教師資格。

這名常姓研究生在長達52分鐘的影片中，以超過100頁的PPT，並使用了北京理工大學的LOGO，翔實陳述遭宮姓導師性騷、性侵的過程，並提供微信對話截圖、通話錄音等證據。PPT內容主要分為四個部分，第一部分對宮某進行了人物介紹，第二部分為「引導男學生發生性關係」，第三部分為「套取科研經費公款吃喝」，最後部分則是「規章及案例」。

該研究生稱並指控宮姓導師於2022年「保研」（指推薦優秀應屆畢業生免試攻讀碩士學位研究生）期間，徇私舞弊、洩露面試試題內容，提高意向生源成績，影響正常保研複試排名。2024年與2025年，多次挪用項目經費，以勞務報酬的形式發放至學生手中後集中收回，用於課題組內公款吃喝。

常某列表說明宮某自2022年開始請他吃飯，跟他打招呼的方式就是拍他屁股，還曾送他護膚品和一條銀質項鍊。宮某還會邀他一起運動、升研究所面試前向他洩題等，2023年以出差名義帶他到大連開房，並發生性關係。

常某在影片中說，遭宮姓導師性侵後，「我也厭棄自己被弄髒的身體，每天晚上要瘋狂洗澡瘋狂漱口，甚至把兩個學期的課壓成一個學期，就為了減少接觸。」

北京理工大大學一名男研究生實名舉報該校機械與車輛學院宮姓常務副院長，長期對其騷擾...
北京理工大大學一名男研究生實名舉報該校機械與車輛學院宮姓常務副院長，長期對其騷擾、猥褻、性侵，導致他患中度抑鬱和輕度焦慮。（視頻截圖）

網友對於這份舉報發表不同的看法，有人支持常某強勇敢地站出來，也有人認為其太有心機，「別的不說，PPT做的是真好」。還有網友表示，「聊天紀錄看起來兩方都不單純」，最值得同情的是宮某的妻兒。

據悉，宮某現年46歲，已婚，中共黨員，自美國「海歸」，主要研究領域包括複雜系統創新設計、大數據分析、知識工程、統計優化等。

被檢舉的宮姓男教授。（翻攝自bilibili）
被檢舉的宮姓男教授。（翻攝自bilibili）

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