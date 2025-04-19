湖南通報飯局奇案 老董性侵同桌女 網猜：女方太漂亮

左起第三人為邱繼興。（取材自湖南機場集團官網）

湖南警方昨通報一起離奇的飯局性侵疑案。32歲鄧姓女子4月13日向長沙警方報案，稱自己在當天飯局「醉酒後疑似被性侵」，警方火速調查，5天後將52歲犯罪嫌疑人邱某某刑事拘留。而這名邱某某是位高權重的湖南省機場管理集團有限公司黨委書記、董事長，湖南省機場管理局局長邱繼興。消息傳出後，有網民要求嚴懲，也有人懷疑邱繼興恐被設局仙人跳。

據長沙市公安局岳麓分局昨發布通報：2025年4月13日上午，我局接鄧某（女，32歲）報警，稱其在4月13日凌晨醉酒後疑似被性侵。我局立即開展現場勘查、走訪調查、醫學檢驗等相關工作，並依法將犯罪嫌疑人邱某某（男，52歲）刑事拘留。案件正在進一步偵辦中。

經濟觀察報報導，邱某某就是湖南省機場管理集團有限公司（下稱「湖南機場集團」）黨委書記、董事長，湖南省機場管理局局長邱繼興。

湖南省機場管理集團有限公司是湖南省政府直屬大型國有航空運輸服務保障企業，成立於2003年4月，註冊資本51億元人民幣，擁有近5000名職工，邱繼興為該公司的現任法定代表人。擔任湖南省機場集團董事長的邱繼興，典型的位高權重。湖南機場集團官方網站顯示，4月14日，邱繼興還主持召開了2025年4月該公司的工作例會。

邱繼興，湖南長沙瀏陽人。1990年7月至1994年6月就讀於湖南農業大學動物科學學院獸醫專業。畢業後，歷任湖南長沙瀏陽市永和鎮畜牧水產站幹部、張坊鎮副鎮長；共青團長沙市委副書記、書記、黨組書記等職。2017年1月升任長沙市副市長，成為副廳級幹部。2023年11月出任湖南省屬國企湖南機場集團黨委書記、董事長，湖南省機場管理局局長，成為正廳級幹部。

邱繼興。（取材自界面新聞）

據金羊網報導，邱繼興參加了一次飯局，飯局結束後，酒足飯飽的邱繼興涉嫌性侵了同桌一位漂亮的女子鄧麗麗（化名）。鄧麗麗那天也喝了不少酒，醒來後感覺自己被性侵，立即打電話報警。警方很快就鎖定了邱繼興。

事情曝光後引起了熱議。許多網民要求嚴查嚴懲，也有人覺得事有蹊蹺：「自己被性侵會不知道？是喝得有多醉」，「就在飯局現場也能醉到性侵？桌上發生的？」，「酒後被做局了？」，「那得多好看，才能這麼憋不住？」，「被人下套了吧」，「不潔身自好，你的競爭對手就在你的身邊」。

也有網民認為：「亮點在獸醫學專業畢業」，嘲諷「果然是獸醫專業畢業的」。不過事實真相仍待警方調查。