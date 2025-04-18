56歲浙江紡織大老白手起家 遭4億訂單詐騙 抑鬱跳樓

紹興金點子紡織公司董事長畢光鈞跳樓自殺，享年56歲。（取材自X平台）

浙江省紹興市金點子紡織公司董事長畢光鈞跳樓自殺，享年56歲。訃告稱「畢光鈞因長期受抑鬱症困擾，4月16日不幸辭世。

綜合媒體報導，一則消息日昨在浙江紹興柯橋輕紡城商圈引發強烈震動，畢光鈞被證實於16日晚間從28層高樓縱身躍下，經搶救無效身亡。

當地一些紡織企業都表示非常悲痛與惋惜，「很畢竟56歲還那麽年輕」、「他的離世對於紡織圈來說是很大的損失」。 作為輕紡圈內的標志性人物，畢光鈞被視為「白手起家的典範」。

畢光鈞於1968年出生於浙江樂清，九○年代初從溫州來到柯橋，從一家普通的「光鈞紡織」門店做起，憑借引進南韓 點子花型面料賺得人生的第一個500萬元（人民幣，下同），公司名稱「金點子紡織」也由此得來。公開資料顯示，畢光鈞名下的商業版圖覆蓋紡織產業鏈多個環節，其控股參股的21家企業涉及面料生產、進出口貿易等領域。其企業的產品遠銷東南亞 及歐美市場，年營業額曾突破數十億元。

這位身家過億的商界人士以極端方式結束生命，據官方訃告顯示，畢光鈞自殺的原因是抑鬱症。知情人士透露，畢光鈞曾遭到詐騙，他親手負責的項目被中東國家那邊的人做局騙了4億，之後一直就抑鬱自責。