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河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

中國新聞組／北京18日電
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足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南一名男子在浙江某足浴店消費時，因受不了女技師用手在他下體塗東西撫摸，強行壓住女技師扒開她的內褲要硬上，女技師激烈反抗，過程中，女技師受傷，控告男子強姦。男子否認強姦，稱該足浴店涉黃，是女技師要求加錢不成反抗，一度還「掉下床」。女技師則稱上床是幫男子穿短褲。最終這名男子為了一時的慾火難耐，賠付了1萬元（人民幣，下同）還被關。

據瀟湘晨報報導，浙江省樂清市人民檢察院起訴書顯示，2023年12月9日23時許，黃某某在樂清市某足道店包廂內，在女技師盧某某為其服務過程中強行摟抱盧某某，並強行扒開盧某某的內褲欲發生性關係，因盧某某一直反抗，黃某某未得逞，反抗過程中，造成盧某某受傷，經鑑定為輕微傷。2023年12月10日凌晨，黃某某、盧某某分別報警，民警在足浴店抓獲黃某某。

該院認為，今年39歲的黃某某違背婦女意志，以暴力方式強姦婦女，其行為觸犯了刑法，應當以強姦罪追究其刑事責任。

律師取證視頻截圖。（取材自瀟湘晨報／受訪者供圖）
律師取證視頻截圖。（取材自瀟湘晨報／受訪者供圖）

黃某某的一名親屬稱，他們認為對方是「誣告」，黃某某講述的過程是：當天一個老鄉生日，聚會後他們一行三人來到涉事足浴店，自己消費的是598元項目，進房間後換上足療店提供的一次性短褲躺在浴缸裡泡澡，女技師還為他搓澡。躺到床上後，女技師用手在他私處塗東西並撫摸，他坐起來欲與對方發生性關係，但對方一直在要求加錢並一直反抗，後來就掉下床了。

「我當時看女技師後腦勺腫了一個包，怕去醫院檢查完之後訛醫藥費等，我就報警了」，黃某某稱。涉事女技師盧某某在接受警方調查時否認項目涉黃，其稱因為躺在床上的黃某某不願意穿短褲，自己幫他把短褲穿上時，黃某某突然坐起來一把將她往他身上摟並壓在他身上，欲與其發生關係，之後她摔下了床。

2023年12月10日，樂清市公安局就盧某某被強姦（未遂）案立案偵查。當日，黃某某被拘留，因其身體患有疾病原因當天被取保。同時，黃某某向盧某某支付1萬元取得諒解。2025年3月5日，黃某某被樂清市公安局逮捕。該案於4月17日下午在樂清市人民法院開庭審理。

黃某某支付一萬元取得諒解。（取材自瀟湘晨報／受訪者供圖）
黃某某支付一萬元取得諒解。（取材自瀟湘晨報／受訪者供圖）

黃某某的辯護律師河南澤槿律師事務所主任付建表示，調查過程中曾派人前往涉事足浴店暗訪，發現黃某某體驗的598元項目存在手淫等涉黃行為，並錄有視頻證據。將會為黃某某作無罪辯護。

一位刑法學專家認為，在強姦案中，考慮得較多的女性的性自主權，即使涉事技師此前為黃某某提供了涉黃項目（未發生性行為），此後她不願意自主發生性關係，依舊可能被認定為強姦。

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