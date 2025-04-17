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雲南58歲男子墜崖 沒帶手機躺5天 堅持一件事活下來了

中國新聞組／北京17日電
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消防隊員將男子抬上擔架並用繩子固定。(取材自澎湃新聞)
消防隊員將男子抬上擔架並用繩子固定。(取材自澎湃新聞)

雲南一名58歲男子日前失足墜崖，由於無法行走且未攜帶手機，他只能不斷呼救，尋求路人協助。終於，在五天後，一名路人經過並報警，男子才獲得救援。雖然他全身多處受傷，但幸好生命體徵平穩。

澎湃新聞報導，6日，一通來自雲南曲靖富源縣的緊急報警電話讓當地公安局勝境派出所的民輔警員感到驚慌。接警後，民警迅速趕到現場，發現男子正躺在山崖下，該處位於公路下方，距離路面有一定高度。崖壁布滿荊棘，地勢險峻，給救援帶來了挑戰。

「你還好嗎？我們是來救你的。」民警大聲呼喊，當聽到男子回應後，稍微放下心頭的重擔。民警立刻安撫男子情緒，並嘗試向下移動，同時通知消防隊前來支援。

經過一番努力，民警與消防隊員終於攀爬至崖底。男子無法行走，身體多處受傷，但幸運的是，他的生命體徵尚為平穩。為了避免加重傷情，救援人員小心翼翼地將男子抬上擔架，並用繩子固定後，與消防隊員合力將其轉移至救護車。

經了解，墜崖的男子名叫鄧先生，58歲，常年在外生活。五天前，當他經過這段路時不慎跌落山崖，且未攜帶手機，只能等待路人的發現與幫助。經過救治，鄧先生目前已脫離危險，情況穩定。

男子摔落山崖下。(取材自澎湃新聞)
男子摔落山崖下。(取材自澎湃新聞)

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