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湖北小伙遇「史詩級騙婚」 懷孕假的、新娘家人也是假的

中國新聞組17日電
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兩人的婚宴，女方來的親屬都是假的。（取材自上游新聞／受訪者供圖）
兩人的婚宴，女方來的親屬都是假的。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

一場在湖北舉行的婚禮，男方奉上14.8萬元人民幣（約2萬美元）彩禮，女方則以46萬元存款單、金條與一輛奔馳車作為陪嫁回禮。然而男子事後發現，存款單與金條全是偽造、車子是租來的，就連喜宴上現身的「老丈人」、「大舅哥」都是假的。懷孕報告作假、身分資訊虛構，甚至女方早已婚嫁。這場精心設計的婚禮，成了一場只為帶走彩禮的「史詩級騙婚」。

來源：YouTube

上游新聞報導，今年26歲的申姓男子是湖北隨州人，2022年，他當平台主播時與尹女相識，兩人線下見面談起了愛。他認為尹女是青島人，31歲、未婚，父親是副廳級幹部，母親經商。2024年5月9日，兩人在申男隨州老家「奉子成婚」辦了酒席，女方老丈人、大舅哥參加。

辦婚禮前，申男想和尹女去領結婚證，但尹女告訴他，身分證出了問題，等結完婚再補結婚證。

5月中旬，申男和尹女來到青島。尹女給他一張46萬元的「中國銀行存款單」、一根100克的金條、一輛奔馳轎車的鑰匙做為陪嫁，打消了申男沒見到丈母娘的疑慮。

5月下旬，兩人又回到湖北隨州。「丈母娘」來電要求尹女帶著彩禮回青島，尹女將車子、存款單、金條留作抵押，趁申男不注意時離開了隨州。

報導指出，尹女的行為讓申男產生懷疑，他通過車牌號找到了車主，發現這台奔馳是尹女租的；他把金條拿到典當鋪，結果往牆上一刮「破了」，露出白色內裡；他諮詢「46萬元存款單」所在銀行，銀行工作人員告訴他，該行沒有存款單上的工作人員，存款單上的銀行公章也是偽造的。

5月底，他在武漢找到尹女要求還錢，尹女退還了14萬8000元彩禮中的8萬元，並承諾回到青島後退還餘款。結果申男進一步發現，尹女的懷孕檢查報告、戶口簿、名字都是假的。

申男報警後，警方告訴他，來參加婚禮的「老丈人」、「大舅哥」也是假的，給他打電話的「丈母娘」也是假的，辦酒席時尹女是已婚狀態。申男才知道尹女連年齡都是假的，實際年齡比他大9歲。

2024年8月30日，隨州市公安局曾都區分局對涉嫌重婚的尹女刑事拘留，同年9月12日對尹女變更強制措施為取保候審。對此，申男無奈的說，大量事實證據證明尹女涉嫌詐騙，還偽造了金融機構的存款單和戶口本，「不知道為什麼只是一個涉嫌重婚罪名」。

假金條和假存款單。（取材自上游新聞／受訪者供圖）
假金條和假存款單。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

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