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中超浙江隊28歲外援墜亡 加蓬總統哀悼「天才離世」

中國新聞組／北京17日電
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4月16日，中超聯賽浙江職業足球俱樂部發佈信息稱，球隊外援阿隆布彭扎今日在住處不幸去世。目前，俱樂部正全力配合有關部門開展調查工作。圖為4月6日，北京，阿隆·布彭扎在與北京國安隊的比賽中。 (中新社)
4月16日，中超聯賽浙江職業足球俱樂部發佈信息稱，球隊外援阿隆布彭扎今日在住處不幸去世。目前，俱樂部正全力配合有關部門開展調查工作。圖為4月6日，北京，阿隆·布彭扎在與北京國安隊的比賽中。 (中新社)

浙江職業足球俱樂部16日發布訃告：外援球員、加蓬國腳阿隆·布彭扎（Aaron Boupendza）在住處不幸去世，得年28歲。警方查明布彭扎是從租住處陽台高墜死亡，排除刑事案件。加蓬總統隨後發文證實消息，並哀悼「天才離世」。

來源：Youtube

新晚報報導，杭州市公安局餘杭區分局16日發布警情通報，經公安機關現場勘查、調查訪問、視頻回溯等工作，查明布彭扎是從租住處陽台高墜死亡，排除刑事案件。

知名足球解說韓喬生透露，據土耳其媒體Fanatik 16日消息，效力於中超浙江隊的28歲加蓬國腳阿隆·布彭扎從一棟公寓11層墜落身亡，該消息得到了羅馬尼亞多位消息人士的證實。

加蓬總統恩圭馬隨後發文證實了這一消息，他在社媒上寫下「我懷著極大的悲痛獲悉才華橫溢的加蓬前鋒阿隆·布彭扎不幸去世的消息，他為加蓬足球贏得了榮譽」。加蓬足協也發布訃告，確認中超浙江隊外援布彭扎意外離世。

據消息人士透露，該球員無故缺席了球隊的最後一場訓練，俱樂部官員多次聯繫他，但始終未能找到他。

作為加蓬國腳，阿隆·布彭扎共為加蓬國家隊出戰29次，打入5球。他先後效力於法國、葡萄牙、土耳其、卡塔爾、沙特、美國等國聯賽，是2020-2021賽季土耳其超級聯賽金靴，他今年1月從布加勒斯特以80萬歐元加盟浙江隊。

6輪聯賽過後，布彭扎代表浙江隊出場6次，打進4球並有2次助攻。

16日晚7點，浙江隊和梅州客家的聯賽在杭州黃龍體育中心進行，6點左右浙江隊公布的首發名單，布彭扎缺席，而這場比賽進行到第9分鐘時，現場球迷高喊布彭扎的名字。

但賽後，浙江小將王鈺棟因為進球後的慶祝動作意外引發球迷不滿，挨批冷漠。

4月16日，中超聯賽浙江職業足球俱樂部發佈信息稱，球隊外援阿隆布彭扎今日在住處不...
4月16日，中超聯賽浙江職業足球俱樂部發佈信息稱，球隊外援阿隆布彭扎今日在住處不幸去世。目前，俱樂部正全力配合有關部門開展調查工作。圖為4月6日，北京，阿隆·布彭扎在與北京國安隊的比賽中。 (中新社)

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