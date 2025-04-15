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遭拐23年小伙認親後 發現其姊也坎坷 1.7萬被賣為人妻

中國新聞組／北京15日電
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張先生發現自己同父異母的姊姊疑遭拐賣。（取材自大風新聞）
張先生發現自己同父異母的姊姊疑遭拐賣。（取材自大風新聞）

「這個事情我必須站出來，我要不站出來的話，她也沒活頭。」尋親成功的29歲張先生14日直言，一定要為精神失常的32歲姊姊討回公道。

來源：YouTube

大風新聞報導，張先生14日在騰訊新聞「熱問」發聲，在他童年模糊的記憶中，生父母離異，他大約是五歲左右被帶走，走遍了雲貴川，最慘的地步是沿街乞討。後在好心人幫助下被送到武漢的一個孤兒院，再後來被養父母收養帶到河北。

上了大學張先生沒忘記尋親，「當年是在浙江一位民警的幫助下，依據血緣關係，在2024年輾轉找到了親生父親，我得知我的母親是福建古田縣人。」

張先生第一次前往福建探尋母親的故居，才得知母親已經過世。他從親戚處得知，自己還有一個同母異父的姊姊，並通過其他方面的力量，意外發現姊姊被拐賣。

張先生提供的現場視頻顯示，本月5日，他在一個破舊不堪小房子裡，找到32歲精神失常的姊姊。他想帶走姊姊時，遇到一名50多歲男子的阻攔，對方聲稱他花了1.7萬元人民幣（約2341美元）買來的，張先生果斷選擇了報警。

「我已經把證據提交了，警方還在調查中。」張先生說，「我父親今年55歲」，已有家室，尋父成功後他並沒有與父親一起生活。從幼年被拐，長大後尋父尋母，到如今尋姊，張先生渴望找回姊姊。

「我是1996年出生的，她是我同母異父的姊姊，她比我大三歲，這是我第二次回福建尋親。」張先生說：「我一開始是打電話給古田縣婦聯聯繫的。我今年也是想著要給母親掃墓，結果意外地發現姊姊被拐賣。她是被困在這個屋裡，地上還有她的鞋，屋裡滿是雜物。」

張先生認為姊姊如今生活得不好，疑似有一個孩子。「我兒時的經歷，讓我不能無視她的遭遇，她比我更加不幸。」母親如果健在的話，今年應該是58歲。家裡發生這麽大的變故，張先生下定決心一定要找回姊姊，他稱這是出於自己童年被拐的經歷，也是想告慰逝者。

張先生表示，目前姊姊已被送到古田縣安康醫院進行治療，醫生說姊姊身上有多處褥瘡，臀部潰爛嚴重。

古田縣公安局8日出具的立案告知書顯示，被拐賣一案認為有犯罪事實發生，現立案進行偵查。

武漢

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