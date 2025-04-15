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哪吒汽車爆欠薪4億 經銷商被銀行追債 前CEO張勇在英國

中國新聞組／綜合報導
哪吒汽車財務危機愈演愈烈，遭經銷商維權。（取材自大河報）
哪吒汽車財務危機愈演愈烈，遭經銷商維權。（取材自大河報）

中國合眾公司旗下汽車品牌「哪吒汽車」財務危機愈演愈烈，原定4月到帳的30億元（人民幣，下同，約5508萬美元）融資至今還沒有下落，公司拖欠補償、應付款項近4億元，涉及員工超過3000人。經銷商控訴自己應廠家要求支付了上幾百、千萬元，卻一輛車都沒發出，有人還被銀行追債、被客戶提訴訟，數十名來自各地的代表齊聚維權，要求哪吒汽車董事長方運舟正面回應。

綜合明報、每日經濟新聞等媒體報導，在經銷商代表釋出的影片中，可看到多人聚集在在哪吒桐鄉工廠門前維權，他們表示，在哪吒汽車傳出財務困難後，大半年來他們沒有放棄，店面正常營運，員工工資一分不少。但從去年9月到現在，廠家從未正面回應過一次消息，全靠傳言。「最讓人痛心的是，我們很多門店按廠家的要求打全款幾百上千萬，但車一輛都沒有發出。有的經銷商為了買車貸款擔保，現在正被銀行追債客戶起訴。」

哪吒汽車財務危機愈演愈烈，經銷商跳出來維權。（取材自微博）
哪吒汽車財務危機愈演愈烈，經銷商跳出來維權。（取材自微博）

經銷商向方運舟提出三點訴求：賠償他們去年9月至今的營運損失、預支今年5月到7月的經營成本；所有付款未發車拖欠的返利和補貼，必須在5月11日前一次返還；盡快恢復售後服務體系，不要讓40多萬哪吒車主被徹底拋棄。哪吒汽車表示，正在和經銷商代表們談。

哪吒汽車營運危機擴大，網傳公司前CEO張勇目前人在英國，張勇14日在朋友圈發文，沒否認人在英國，稱：「感謝大家關心，至今仍擔任哪吒汽車顧問，為公司四處奔波融資。」

某管理層人士向媒體透露，公司仍正常運轉，但「營運捉襟見肘」，另有自稱是哪吒汽車前高級算法開發主管的「方子還錢」在社交平台透露，哪吒的營運情況「很不好」，處於「預爆雷」狀態，如果沒有融資進來，大概率就是倒下了。

張勇。（取材自九派新聞）
張勇。（取材自九派新聞）

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