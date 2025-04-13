過勞？被國安調查？中國光電專家李海波突離世引揣測

李海波。（取材自寧夏大學官網）

中媒報導，中國奈米及光電材料專家、寧夏大學教授李海波8日突然死亡，享年41歲，死因目前不明。李海波曾於2023年入選全球前2%頂尖科學家榜單。李海波猝逝再度引發外界對於中國科學家近年頻傳因各種事故或疾病離奇死亡的關注，這其中有包括過勞死甚至被國安調查等的揣測，但都未獲官方證實。

據極目新聞報導，寧夏大學一名老師證實，李海波已於4月8日因「突發疾病」去世，並表示「我們後續應該不會有訃告和追悼會」。

李海波出生於1984年，博士畢業於華東師範大學物理系，現任寧夏大學測試分析中心副主任、教授，研究領域是納米材料制備、電化學、界面光熱材料與器件，在學校講授課程「電化學原理」、「半導體材料與器件」等，曾獲寧夏大學「立德樹人楷模」稱號、中國僑聯「創新人才獎」等獎項。

據了解，李海波曾在澳洲 南澳大學從事博士後工作，2016年成為寧夏「海外引才百人計畫」入選者，曾先後主持國家社科基金項目等，曾在國際期刊上發表100多篇論文，在中國擁有16項專利，在美國擁有1項專利。

據中央社報導，李海波2019年接受官媒訪談時表示，他在申請研究經費時，由於白天上課、開會的時間占用不少，他只能利用晚上查閱資料及寫申請書，自己共查閱了300多篇中外科學論文，每天只能睡4、5個小時。此外，因中國國內實驗設備有限，他曾帶領學生到澳洲、新加坡 等地進行實驗。

李海波的逝世，使外界注意到過去幾年中國不少頂尖科學家接連在青壯年因不明原因猝死，以及他們幾近瘋狂的工作量及健康損害。其中最為人所知的，是48歲中國知名材料學者劉永鋒3月初猝逝後，他的遺孀公開發信指夫婿有著「近一年怵目驚心、近乎瘋狂的工作時長」。

南華早報2月間報導，近年來被正式宣告「意外」或自然死亡的中國專家，涵蓋無人機、AI 、國防、半導體和航太領域多達8人（不含未知者），其中許多人從事與國安和技術研發相關工作，但沒有證據表明這些案件與國安調查有關。

據網上信息，近年被質疑死因的中國科學家，有解放軍首席AI專家馮暘赫於2023年7月1日凌晨在執行重大任務途中因離奇車禍去世，年僅38歲；空間專家張小新2024年12月死於車禍；無人機專家張代兵2025年1月3日被傳因欠巨債跳樓，享年47歲等。