風中的外賣員… 有人慘被外牆砸傷 有人爽獲5倍小費

安徽蕪湖一名外賣員遭脫落的建築外牆砸傷倒地。（視頻截圖）

北京多地12日迎來大風天氣，這樣的天氣中，依舊有不少外賣小哥、市政人員在街上忙碌。他們中有人在出行時險被樹枝砸中，還有些人翻出了不久前剛收起來的冬裝，有人收到的「打賞」是平時五倍。他們表示，在保護好自身安全的情況下，能夠幫助到有需要的人，很有滿足感。另外，中國多地遭遇大風，安徽建築因此外牆脫落，外賣員被砸倒地。

紅星新聞報導，小吳在北京從事外賣員工作已經有三年多。他說，每年春秋北京都會經常遇到大風天氣，但像12日這樣的大風天氣還是比較少見的。

同樣在北京送外賣的小齊表示，他12日險些就被掉落的樹枝砸中。「當時我騎車挺快的，因為壓在手裡的單子有點多，結果前面樹上突然掉下來一根很粗的樹枝，感覺我要是提前個三秒鐘可能就被砸到了。」

50歲的宋師傅從12日一早便開始忙碌，他是北京園林綠化系統的一名工作人員。他當天的工作是對一些有倒伏和掉落風險的行道樹進行處理，以免對行人造成危險。

外賣員小吳說，當天他確實沒有收到用戶的催單，同時還收穫了比平時更多的打賞，「基本上是平時的五倍，絕大多數都是五元以下的小額打賞，但是我知道這也是大家的一種獎勵吧，還是比較開心的。」

極目新聞報導，大風席捲，安徽蕪湖市鳩江區恒大華府 小區內，一名外賣員遭脫落的建築外牆砸傷倒地，導致下巴受傷。