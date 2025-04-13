我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休生活／薪資單被扣了OASDI稅 怎麼一回事

封面故事財務篇／快退休了 脆弱族5招保資產

風中的外賣員… 有人慘被外牆砸傷 有人爽獲5倍小費

中國新聞組／北京13日電
安徽蕪湖一名外賣員遭脫落的建築外牆砸傷倒地。（視頻截圖）
安徽蕪湖一名外賣員遭脫落的建築外牆砸傷倒地。（視頻截圖）

北京多地12日迎來大風天氣，這樣的天氣中，依舊有不少外賣小哥、市政人員在街上忙碌。他們中有人在出行時險被樹枝砸中，還有些人翻出了不久前剛收起來的冬裝，有人收到的「打賞」是平時五倍。他們表示，在保護好自身安全的情況下，能夠幫助到有需要的人，很有滿足感。另外，中國多地遭遇大風，安徽建築因此外牆脫落，外賣員被砸倒地。

紅星新聞報導，小吳在北京從事外賣員工作已經有三年多。他說，每年春秋北京都會經常遇到大風天氣，但像12日這樣的大風天氣還是比較少見的。

同樣在北京送外賣的小齊表示，他12日險些就被掉落的樹枝砸中。「當時我騎車挺快的，因為壓在手裡的單子有點多，結果前面樹上突然掉下來一根很粗的樹枝，感覺我要是提前個三秒鐘可能就被砸到了。」

50歲的宋師傅從12日一早便開始忙碌，他是北京園林綠化系統的一名工作人員。他當天的工作是對一些有倒伏和掉落風險的行道樹進行處理，以免對行人造成危險。

外賣員小吳說，當天他確實沒有收到用戶的催單，同時還收穫了比平時更多的打賞，「基本上是平時的五倍，絕大多數都是五元以下的小額打賞，但是我知道這也是大家的一種獎勵吧，還是比較開心的。」

極目新聞報導，大風席捲，安徽蕪湖市鳩江區恒大華府小區內，一名外賣員遭脫落的建築外牆砸傷倒地，導致下巴受傷。

網傳影片顯示，一名外賣員和電單車都倒在地上，其周圍有大量破碎物，有人在一旁喊到，「快打120（急救電話）」；另有影片顯示，醫護人員正在給外賣員處理臉部傷口，身體沒有大礙。

12日中午，北京在大風中送外賣的外賣員。(取材自紅星新聞)
12日中午，北京在大風中送外賣的外賣員。(取材自紅星新聞)

恒大 華府

上一則

「全網最早大風預測」博主 是北京高校大二生

下一則

大風+暴雪+沙塵 極端天氣籠罩半個中國 航班、高鐵紛停

延伸閱讀

北京首都機場出現大量鮮紅「統一」標語 引發側目

北京首都機場出現大量鮮紅「統一」標語 引發側目
美中貿易戰恐燒到台灣 華郵：川習互不讓步 增加實際戰爭可能

美中貿易戰恐燒到台灣 華郵：川習互不讓步 增加實際戰爭可能
反制中國供應鏈 川普瞄準太平洋礦產 專家卻提出警告

反制中國供應鏈 川普瞄準太平洋礦產 專家卻提出警告
美不信任王毅？CNN：川普堅持習近平先致電 北京不退讓

美不信任王毅？CNN：川普堅持習近平先致電 北京不退讓

熱門新聞

美國副總統范斯一句「中國鄉巴佬」，引發中國網友憤怒。(路透)

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

2025-04-07 21:10
楊奇娜。（抖音視頻截圖）

福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田 曾是地方形象大使

2025-04-06 21:00
特首梁振英的二女兒梁齊昕。（取材自臉書）

香港前特首梁振英女兒梁齊昕33歲猝逝 曾扮鬼街頭鬧事

2025-04-08 20:14
前NBA球星馬布里（右）與汪妤凌已在美國結婚。（取材自微博）

前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

2025-04-08 02:19
中國為因應美國施加對等關稅措施，已發布多項反制措施。（美聯社）

中國為何能火速反制川普關稅？ 官媒發文：釋放3訊息

2025-04-05 21:10
唐男懷疑女兒和兒子都不是自己親生的。（視頻截圖）

湘男疑女兒非親生想驗DNA 妻回「90%是你的」 結局很意外

2025-04-10 10:30

超人氣

更多 >
一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」

一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」
屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異

屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異
GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕

GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕
川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事
川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠

川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠