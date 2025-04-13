現任落馬很罕見… 山西省長金湘軍被查 今年第15虎

山西省長金湘軍兩天前還主持會議，目前已經落馬。（取材自微信）

中國罕見出現現任省長落馬消息，中央紀委國家監委網站12日通報，山西省委副書記、省長金湘軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。據了解，今年至此已有15名中管幹部（通常副部級或以上）落馬。

此前海外已經有消息傳出金湘軍被調查。金湘軍最後一次公開露面還是兩天前的4月10日，當天他主持省政府常務會議。到了11日，山西省政府召開「全省極端天氣安全防範視訊調度會」，他已缺席。

金湘軍生於1964年7月，湖南江華人 ，曾在四川省、海南省、廣西自治區等地工作，其後調任天津市擔任副市長，2022年12月底擔任山西省副省長、代理省長，其後真除。他也是中共 20屆中央委員。

18大以後，有多位官員落馬，但現任的省市長相對非常少見，僅有福建省長蘇樹林、四川省長魏宏、天津市委代理書記兼市長黃興國等。

中央紀委國家監委網站去年年底披露，一年來有58名中管幹部接受審查調查，59名中管幹部受到處分。

中央紀委國家監委網站12日刊出中國紀檢監察報評論員文章，強調2025年是推進巡視全覆蓋的關鍵一年，「經黨中央批准，2025年重點巡視省（區、市）」。

文章強調，巡視要結合被巡視地區實際，把握共性、突出個性，深入了解落實中共總書記習近平 重要要求情況，監督檢查落實區域協調發展戰略、主體功能區戰略以及創新驅動發展戰略、鄉村振興戰略、可持續發展戰略等情況，揭示貫徹落實中的政治偏差，「特別是只表態不落實、陽奉陰違、打折扣搞變通以及政績觀錯位扭曲、搞形象工程和政績工程等問題」，推動中共的黨中央重大決策部署落實落地。