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「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？

中國新聞組／北京12日電
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「嫂子揉麵」視頻。（視頻截圖）
「嫂子揉麵」視頻。（視頻截圖）

「嫂子揉麵」視頻。（視頻截圖）
「嫂子揉麵」視頻。（視頻截圖）
中國網上近來「嫂子揉麵」視頻火爆全網，光看標題以為是溫馨的教廚藝和家庭倫理畫面，點進去卻是穿低胸緊身衣女子極盡扭腰擺臀、妖嬈嫵媚「揉麵」的擦邊視頻，只見視頻裡的「嫂子」個個貌美如花，網民「嫂子」喊得愈甜，她衣服穿得愈少，流量也漲得愈快。這讓中國官媒看不下了，發評論怒批「嫂子揉麵」式擦邊視頻又醜又汙，該清該懲。

中國婦女報10日刊出評論指出，近日，一種名為「嫂子揉麵」新型擦邊視頻悄然興起，視頻中的女性被冠以「嫂子」等女性親屬稱呼，穿著暴露、動作矯揉、對話曖昧，把正常的家務勞動變成了充滿暗示的表演。看似只是娛樂化表達，實則把女性簡化為滿足某些低俗審美和欲望的符號。

全網瘋傳的「嫂子揉麵」，到底在揉什麼？據網易報導，這些視頻裡，「麵」不是重點，「料」倒是加得挺足；你以為的「嫂子揉麵」應該是溫馨廚房，賢惠嫂子，歲月靜好，但實際映入眼簾的是低胸緊身衣取代了圍裙，慢動作扭腰、鏡頭懟胸懟臀。這哪是揉麵？分明是在揉觀眾的智商。

而這些揉麵嫂子的粉絲數都在短時間裡飆漲，幾乎都是百萬粉絲級數以上，比如網紅「某慶妹妹」 193萬粉絲，361條視頻，火的原因是：「嫂子」喊得愈甜，衣服穿得愈少，流量漲得愈快。又例如某網紅和婆婆出鏡，婆婆在旁邊，嫂子卻穿著修身旗袍，姿態妖嬈嫵媚，眼神充滿暗示。

扭腰擺臀的「嫂子揉麵」視頻，裡面根本快看不到麵糰在哪裡。（視頻截圖）
扭腰擺臀的「嫂子揉麵」視頻，裡面根本快看不到麵糰在哪裡。（視頻截圖）

這些「嫂子們」的「揉麵」視頻，都揉出了流量密碼。「嫂子」本是「長嫂如母」的莊重稱謂，如今卻淪為流量狂歡的代號。也難怪中國婦女報一記怒批，直指其「挑戰倫理邊界」，讓網民們點讚，稱這類「麵糰女郎」勾引人的擦邊視頻早該治治了。

中國婦女報在評論中指出，這類「嫂子揉麵」視頻往往通過特寫嫂子的身體部位、放慢揉麵動作並搭配曖昧的音樂、對話和表情，極盡擦邊之能，充滿對女性的刻板印象和偏見。這是對女性形象的汙名化，是對所有女性的不尊重。相關平台要強化審核處置，監管部門要加大打擊力度，不能讓這類又醜又汙的創作者汙染網路、毒害青少年，「汙濁不可留，澄澈當須護」。

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