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中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

中國新聞組／北京12日電
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男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）
男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

泰國警方消息及多家中國媒體報導，4月9日，一對中國情侶因在泰國芭達雅（又譯「芭堤雅」）步行街附近的人行道上公然進行性行為被警方逮捕。據警方調查，涉案人是67歲的Oh Zhihang和他35歲的女友Lin Tingting，他們不僅在街上全裸「打野戰」，還架設攝影機自拍成性愛視頻，老翁自稱攝影師，要拍一組「微笑之國」系列作品，不知此類行為違法。

@taiguozhiyan

疯狂！67岁中国男子携35岁女友在芭堤雅路边拍“破片”？被泰国警方当场逮捕！#泰国 #新闻 #Thailand #中国 #China #旅游

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綜合香港01、網易報導，泰國芭達雅警方近日公布案件，指一對中國情侶全裸躺在當地海灘步行街上拍攝性愛片，涉案67歲男子在架設好相機鏡頭後，開始脫衣服，只穿了一件襯衫的37歲女伴也脫光衣服，兩人隨即全裸採「女上男下」方式在街頭激戰，現場多名居民及旅客目擊，看得目瞪口呆，保安員則拍下經過報警。

男子在架設鏡頭同時也開始脫衣服。（取材自微信）
男子在架設鏡頭同時也開始脫衣服。（取材自微信）

警方到場時，該對情侶已「完事離開」，經調出監控，拍下了清楚的全部經過，泰國警方隨即鎖定涉案情侶，並到其所住酒店逮捕了他們。警方表示，涉案67歲吳姓男子（Oh Zhihang，音譯）67歲、35歲林姓女子（Lin Tingting，音譯）在翻譯員協助下，承認是色情影片中的當事人。

老翁稱自己是攝影師，熱愛裸體拍攝，已在不少國家拍過同類內容，原本在泰國旅遊想拍攝「微笑之國」系列，但不知道這種行為在泰國違法，並就損害芭達雅市譽的行為向泰國民眾及相關官員致歉。

女子只穿襯衫，後來脫掉襯衫全裸拍攝。（取材自微信）
女子只穿襯衫，後來脫掉襯衫全裸拍攝。（取材自微信）

據當地警方稱，兩人涉犯犯泰國刑法第388條「在公共地方進行猥褻行為」，最高罰款為5000泰銖。芭達雅警方呼籲任何人都不應當街做出淫穢行為，或損害該市作為旅遊城市的形象。

泰國 香港

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