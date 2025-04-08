拆穿男友已婚有子 天津女報案竟被強制送精神院 網炸鍋

胡女士被不明人士抓進精神病院關了六天。(取材自上游新聞)

天津一名胡女士透過婚戀平台認識心儀對象，沒想到在準備結婚時，她發現男方不僅已婚，還有一個兒子，於是以詐騙和重婚罪向安徽警方報案。但就在報完案後，某日胡女士突然被七、八名不明身分人士強制帶到精神病院，被關了六天；當地權威部門表示，將她帶進醫院是為了保護她的安全。消息曝光後網友炸鍋，懷疑「這裡面肯定有勾結」，要求當地紀委監委一定要嚴查。

上游新聞報導，胡女士是一名生意人，她在2022年透過婚戀平台認識自稱單身的安徽人王某，經過一段時間聯繫後，雙方確立戀愛關係，胡女士於2023年6月到王某安徽省無為市的老家開始同居生活。

胡女士表示，日常家裡的開銷、給王某父母的錢、添置家具家電都由她埋單，前後花了40多萬元（人民幣，下同，約5.46萬美元）。後來有人告訴她王某已婚，她多次提出分手，並想拿回自己買的東西，但王某迴避不處理。因雙方溝通無果，胡女士以詐騙和重婚罪向警方報案，並提供相關證據。

胡女士說，安徽省無為市公安局城南派出所受理控告後，一直勸兩人和解，讓她不能理解。今年3月初，她在北京郊區的檢查站停車時，出現七、八名不明身分人員搶了她的手機、證件和衣服，並強行將她帶上一輛安徽牌照的車。車上的人告訴她，要帶她回安徽處理她的案子，但胡女士被帶到蕪湖市第四人民醫院。

胡女市表示，她被以流浪者的身分送進醫院，被餵下大把大把的不知名藥品，「我多次反抗並要求出院，醫生說要是我再鬧就把我綁起來。現在我身上還有浮腫的現象。」

後來，胡女士的弟弟和生意合夥人經過多方打聽後，才得知她在蕪湖市第四人民醫院。出院時，胡女士還被要求繳納4000多元住院費用。後來胡女士到南京的醫院做檢查，證明她沒有精神疾病。

胡女士懷疑將她帶到精神病醫院的不明人員與無為警方有關，無為當地權威人士表示，3月9日事發當天，是因為胡女士不聽勸阻，強行從安徽開車到北京。考慮到她精神狀態不佳，從安全角度考慮，公安機關才將她從北京郊區的檢查站帶到蕪湖市第四人民醫院治療。