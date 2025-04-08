杭州別墅區藏非法代孕 驚現手術室 前婦幼保健院醫師操刀

浙江杭州一處別墅內隱藏非法代孕手術室。（取材自奔流新聞）

中國違法代孕頻傳，知名打拐志願者上官正義爆料，浙江杭州一非法代孕機構藏身別墅中，裡面還有地下手術室和實驗室，進行取卵、移植及培育胚胎，同時還涉嫌買賣出生證明等，操刀手術及移植的人員，是某地公立原婦幼保健院的醫師。目前當地公安、衛健等部門已介入調查。

奔流新聞報導，上官正義表示，他調查發現，杭州市有一家非法代孕機構，在西湖區、拱墅區兩處別墅內開設地下手術室和實驗室，該代孕機構自稱是南昌的公司，對外宣傳為「紫薇國際」，前期接待客戶的辦公地為拱墅區某中心。該機構在4月初計畫將手術室與實驗室分開，並在西湖區十方別墅內租下一套別墅作為手術室。

拱墅區洄龍湖邸小區的這棟別墅，一樓有休息室、廚房，還設置有辦公桌。二樓、三樓有病床、醫療器械、處方藥品、囊胎儲存器，以及取卵移植操作登記的信息，諸多儀器均在正常工作。二樓的氧氣儲存室接收氧氣的信息顯示為：杭州孕之星醫療科技有限公司。

物業：別墅內情況可疑

附近商戶及物業人員都表示，別墅內的情況一直很可疑，經常有豪車出入，至於裡面在做什麼，大家均不知情。房東稱別墅租給了某紡織公司，對具體做什麼不知情。

公安機關及衛生監督人員現場取證後，查封了醫療器械，並將三名涉案人員傳喚至公安機關接受調查。

位於西湖區十方別墅區的另一棟別墅共四層，地上三層，地下一層，物業人員表示，該棟別墅剛裝修結束。

別墅內有手術室。（取材自奔流新聞）

執法人員在別墅內發現大量的醫療物資，地下一層室內裝飾按照醫療機構設置，手術台已組裝完成，恒溫冰箱等相關醫療儀器設備也已通電。現場執法人員表示將對醫療器械設備，醫療物資等進行調查。

物業人員透露，該租客 與業主簽訂了兩年的租房合同，租賃時間從2025年4月1日至2027年3月31日。租客名為吳某斌，安徽望江縣人。物業人員表示，他們也不清楚該租客租房的用途。

浙江融哲（義烏）律師事務所王雯律師認為，涉案機構在未取得醫療資質的情況下，在杭州兩處別墅內設立地下手術室和實驗室，擅自開展取卵、胚胎移植等代孕相關手術，其行為已構成多重違法犯罪。