偷拍、爆料、炒緋聞…劉大錘、老板王大發等帳號遭封禁

中國網信部門持續打擊文娛領域「飯圈」亂象，近期，督促網站平台依法依約關閉和長期禁言處置「超能攝影陽陽」、「攝影劉大錘」、「老板王大發」、「娛樂冇飯」、「追星少女卓小宴」、「貼小君」、「娛三少」、「ba哥專用」、「Real皮皮王」、「八醬日常」、「明星娛樂一線」、「明星娛樂最前線」、「娛蜀黍」等一批低俗炒作緋聞醜聞八卦的違法違規帳號。

國家網信辦7日通報，部門近期督促網站平台關閉和長期禁言一批低俗炒作緋聞醜聞八卦的違法違規社交平台帳號。

瀟湘晨報報導，一段時間以來，相關帳號通過偷拍、跟拍明星非公開行程，發布未經核實的「爆料」信息；或以「知情人」名義編造、轉發不實信息，或借「標題黨」和虛假預告等形式，製造噱頭，惡意博取流量；或使用暗語、隱喻等手段，無底線炒作明星八卦信息，嚴重破壞網絡生態。

下一步，網信部門將繼續壓實網站平台主體責任，督促嚴格落實「網絡信息內容生態治理規定」、「關於進一步加強娛樂明星網上信息規範相關工作的通知」等要求，聚焦泛娛樂化傾向和低俗炒作現象，堅決整治流量至上和「飯圈」亂象，加大網絡執法力度，努力營造積極向上的網絡環境。同時，歡迎廣大網民積極參與監督舉報，共同營造清朗網絡空間。

對此，網友紛紛表示，「我還是覺得平台至少承擔70%的責任，每次惡意推上熱搜」、「各個平台都能刷到造謠的引戰的黑號，應該全平台打擊此類不良帳號」、「支持嚴厲打擊這種偷拍跟拍，不過網上炒作爆料的帳號背後的機構也要一並查處才行」、「最應該的是懲罰背後的公司，然後就是平台」。