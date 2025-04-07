博主稱胖東來「無核心競爭力」被告了 決定死磕到底

宋清輝。（取材自微博）

「胖東來基層員工平均月薪9886元（人民幣，下同，約1353美元），一家沒有什麽核心競爭力的企業，只能變著花樣靠流量活著。」日前，微博 名為「宋清輝」的博主在網上公開發布有關胖東來的差評；胖東來認為言論涉嫌貶損公司品牌形象，索賠100萬（約13.7萬美元）；宋清輝回應被胖東來起訴稱「死磕到底」。

綜合瀟湘晨報、南方都市報報導，宋清輝在題為「于東來是人不是『神』，自媒體造神運動該停歇了」的嚴正聲明中指出，胖東來沒有核心競爭力，也容不下哪怕一點兒質疑，動輒起訴這起訴那，這分明是無賴企業行徑，更是河南 企業界的恥辱。一家至今走不出河南一隅之地的小企業主，竟然能夠有如此大的煽動民粹的力量，令人震驚。今天企業主于東來敢明目張膽地亂搞說真話的人，明天他可能就敢針對整個國家，「我必須與這一小股『邪惡勢力』殊死搏鬥。 」

除了宋清輝，曾發布視頻控訴在胖東來超市買到「掉色、致敏紅內褲」的自媒體段姓博主（網名「兩個小段」），也遭胖東來，以名譽權侵權為由索賠，「追責金額不低於100萬」。

「兩個小段」發布視頻稱，她在胖東來超市購買的紅內褲掉色，品質有問題，致其過敏、產生接觸性皮炎，向商家反映後，工作人員的處理方式也讓她生氣，覺得不被尊重。

胖東來後來綜合三家檢測機構出具的檢測報告，最終認定涉事品牌生產的紅色針織內褲為合格商品，以及「兩個小段」引發的風波，決定透過法律途徑解決。

「兩個小段」發布聲明回應稱，紅內褲事件「雖是基於事實情況進行表述」，但由於自己的表達「個人情緒化」，引起負面影響，占用公共資源，真誠道歉，以後會更加謹言慎行。