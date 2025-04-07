我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普的良藥苦口？解放日後全球股市崩跌 恐怖關稅會持續多久

何時放下關稅大刀？川普給出答案了

「太子黨」也被查 劉鶴之子涉金融腐敗 傳已失去自由

中國新聞組／北京7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國金融時報披露，中國當局正針前國務院副總理劉鶴（見圖）之子劉天然，涉嫌金融貪腐展開調查。（歐新社檔案照）
英國金融時報披露，中國當局正針前國務院副總理劉鶴（見圖）之子劉天然，涉嫌金融貪腐展開調查。（歐新社檔案照）

中國嚴查金融腐敗，前國務院副總理劉鶴的金融家兒子劉天然傳也被查，知情人士透露，劉天然可能已經失去自由。

法廣引述金融時報報導，劉天然是中國共產黨內高官的眾多「太子黨」子女之一，他於2016年創立了一家名為天壹紫騰（Skycus Capital）的投資公司，並擔任其首任主席；2017年劉天然辭去天壹紫騰一職，仍繼續為該公司處理交易。

商業記錄顯示，天壹紫騰基金從許多國有集團籌資，包括國家開發銀行、中國移動和興業銀行。除了從騰訊和京東等科技巨頭那裡獲得資金外，天壹紫騰還投資於這些企業分拆出的業務線。

劉天然的一名前同事稱，他「已經被調查了一段時間」、「可能已失去自由」，這意味著劉天然可能已經被捕；另一人稱劉天然已被拘留，還有兩人說他已被調查至少六個月。其中一名聲稱此次調查與涉嫌腐敗有關的人士表示，中國當局首先調查了劉天然與螞蟻集團計畫進行的370億美元首次公開募股（IPO）之間的關係，此次公開募股原本有望成為全球最大規模的IPO，但北京方面阻止了該交易。

報導指出，該人士稱，當局在調查期間發現了一些無關的腐敗案件，中國國家主席習近平已收到有關這些指控的報告。此次調查是在習近平打擊中國金融業之際進行的，一些知名的中國風險投資者因融資而受到詢問，甚至被拘留，其中包括頂級半導體投資者陳大同。

報導指出，劉鶴在2023年退休後經常會見來訪外賓，包括去年4月與時任美國財政部長葉倫（Janet Yellen）會面，但過去一年，他的會面次數大幅減少。一位知情人士稱「劉鶴受到嚴格管控」，並稱劉鶴的低調與對他兒子的調查有關。

金融時報未能聯繫到劉天然對傳言做出回應，但一名接近他的人士稱這些指控「沒有事實依據，完全不屬實」。劉鶴和天壹紫騰均未回應置評請求。

習近平 國務院

上一則

「看了不該看的書」 中行1經理遭查 被控對抗組織審查

下一則

香港區會全年大會0發言 6委任當然議員「如廚師不煮飯」

延伸閱讀

美中溝通機制近停擺 傳川普只想跟習親信接觸…雙方恐陷報復循環

美中溝通機制近停擺 傳川普只想跟習親信接觸…雙方恐陷報復循環
川普賞習近平關稅閉門羹 WSJ：美中溝通停滯 互動恐剩報復循環

川普賞習近平關稅閉門羹 WSJ：美中溝通停滯 互動恐剩報復循環
不要賭習近平不會對台灣用兵

不要賭習近平不會對台灣用兵
美媒：川普「關」刀揮向中國 其實是送習近平大禮？

美媒：川普「關」刀揮向中國 其實是送習近平大禮？

熱門新聞

王楚欽被北大擬錄取。(新華社)

王楚欽考研上岸 總成績第一 北大：奧運冠軍不用統考

2025-04-03 02:23
(觀察者網／截圖自經濟學人)

經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」

2025-04-04 20:56
中國為因應美國施加對等關稅措施，已發布多項反制措施。（美聯社）

中國為何能火速反制川普關稅？ 官媒發文：釋放3訊息

2025-04-05 21:10

杭州SUV墜河 夫妻死扒著車窗 有人來救…男1句話征服全網

2025-03-31 07:30
中國國務院關稅稅則委員會公告，宣布對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅。（美聯社）

關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

2025-04-04 06:58
美國總統宣布將對中國進口品課徵平均約70%關稅，恐使大量原本要銷往美國的中國製品轉向其他國家。路透

川普實施對等關稅後 各國高度警戒海量中國製品湧入

2025-04-04 10:47

超人氣

更多 >
川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像

川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像
紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷

紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷
新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」

新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」
關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國

關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國
54歲影后稱霸紅毯 南韓「第一美胸」連名醫都讚嘆

54歲影后稱霸紅毯 南韓「第一美胸」連名醫都讚嘆