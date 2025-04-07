「太子黨」也被查 劉鶴之子涉金融腐敗 傳已失去自由

英國金融時報披露，中國當局正針前國務院副總理劉鶴（見圖）之子劉天然，涉嫌金融貪腐展開調查。（歐新社檔案照）

中國嚴查金融腐敗，前國務院 副總理劉鶴的金融家兒子劉天然傳也被查，知情人士透露，劉天然可能已經失去自由。

法廣引述金融時報報導，劉天然是中國共產黨內高官的眾多「太子黨」子女之一，他於2016年創立了一家名為天壹紫騰（Skycus Capital）的投資公司，並擔任其首任主席；2017年劉天然辭去天壹紫騰一職，仍繼續為該公司處理交易。

商業記錄顯示，天壹紫騰基金從許多國有集團籌資，包括國家開發銀行、中國移動和興業銀行。除了從騰訊和京東等科技巨頭那裡獲得資金外，天壹紫騰還投資於這些企業分拆出的業務線。

劉天然的一名前同事稱，他「已經被調查了一段時間」、「可能已失去自由」，這意味著劉天然可能已經被捕；另一人稱劉天然已被拘留，還有兩人說他已被調查至少六個月。其中一名聲稱此次調查與涉嫌腐敗有關的人士表示，中國當局首先調查了劉天然與螞蟻集團計畫進行的370億美元首次公開募股（IPO）之間的關係，此次公開募股原本有望成為全球最大規模的IPO，但北京方面阻止了該交易。

報導指出，該人士稱，當局在調查期間發現了一些無關的腐敗案件，中國國家主席習近平 已收到有關這些指控的報告。此次調查是在習近平打擊中國金融業之際進行的，一些知名的中國風險投資者因融資而受到詢問，甚至被拘留，其中包括頂級半導體投資者陳大同。

報導指出，劉鶴在2023年退休後經常會見來訪外賓，包括去年4月與時任美國財政部長葉倫（Janet Yellen）會面，但過去一年，他的會面次數大幅減少。一位知情人士稱「劉鶴受到嚴格管控」，並稱劉鶴的低調與對他兒子的調查有關。

金融時報未能聯繫到劉天然對傳言做出回應，但一名接近他的人士稱這些指控「沒有事實依據，完全不屬實」。劉鶴和天壹紫騰均未回應置評請求。